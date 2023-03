Une semaine après avoir été battus par Beveren, les Molenbeekois avaient à cœur de renouer avec la victoire et de vaincre une formation brugeoise devenue bête noire de sa phase classique.

Mais malgré une excellente entame de match et un pressing haut, les joueurs de Vincent Euvrard se faisaient surprendre sur un centre tir puissant de Talbi. “Malgré une bonne entame, nous manquions un peu de précision dans l’exécution”, pointe Vincent Euvrard.

La seconde période, elle, était complètement folle. Dès la reprise, le centre de Hazard trouvait El Ouahdi pour l’égalisation. De Sart se voyait ensuite refuser un but pour une position de hors-jeu plus que limite mais le RWDM continuait de pousser. À la suite d’un superbe travail de Challouk, El Ouahdi plantait son deuxième but de la rencontre.

On pensait que le plus dur était fait mais Vermant remettait les deux équipes à égalité quelques secondes plus tard. Pas de quoi entamer l’envie des Molenbeekois qui repartaient directement de l’avant et allaient enchainer les occasions à une vitesse folle auxquelles le gardien brugeois répondait avec brio. “Nous avons créé un nombre incroyable d’occasions dans ce match. Sortir de ce match sans le gagner, je serais devenu fou.”

"Quelle mentalité et quelle force de caractère de la part de mes joueurs."

Au fil des minutes, le ballon ne voulait pas rentrer et puis, dans les arrêts de jeu, El Ouahdi surgissait à la 95e pour catapulter le cuir au fond des filets et faire chavirer de bonheur tout un stade. Un scénario fou. “On a vibré, c’était un match fort en émotions. Quelle mentalité et quelle force de caractère de la part de mes joueurs”, lançait Vincent Euvrard qui recevait là le plus beau des cadeaux d’anniversaire.

Un RWDM retrouvé après avoir loupé un joker en or une semaine plus tôt à Beveren. “Nous n’avions pas su retrouver notre identité lors de la dernière demi-heure à Beveren. Une volonté de ne rien lâcher retrouvée ce dimanche qui nous permet de gagner.”

Avec une succession d’occasions et autant d’arrêts du gardien adverse, le RWDM aurait pu baisser les bras. “Je n’ai jamais douté car j’ai toujours eu l’impression que nous avions beaucoup d’occasions et que ça allait finir par rentrer. Nous méritions ce troisième but et puis ce moment magique est arrivé.”

Le genre de victoire qui vaut plus que trois points. “C’est vrai que ça ne vaut que trois points sur papier mais gagner de la sorte vous apporte de la confiance. Cette équipe a cette force de caractère en elle pour renverser n’importe quelle situation.”

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy (82e Ferraro), Camilo, De Sart (82e Barreto), Challouk, Hazard (75e Vinicius), Biron (75e Botella).

Club NXT : Shinton, Sabbe, Ordonez (58e De Roeve), Willems, Seys (80e Cuevas), Simba, Le. De Smet (58e Perez), Li. De Smet, Talbi, Homma (86e Goemaere), Vermant.

Arbitre : M. Denil.

Avertissements : Sabbe, Shinton, Le Joncour.

Les buts : 26e Talbi (0-1), 48e El Ouahdi (1-1), 58e El Ouahdi (2-1), 60e Vermant (2-2), 90e+5 El Ouahdi (3-2).