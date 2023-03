El Ouahdi revient sur son triplé avec le RWDM : “Je n’avais jamais connu une telle émotion”

Remis de ses émotions, le joueur du RWDM est revenu sur cette rencontre complètement folle où son équipe a cumulé 31 tirs dont 10 cadrés, et s’est octroyé 13 corners. “Nous avons dominé le match en première mi-temps mais nous avons encaissé ce but. Heureusement, nous sommes mentalement forts et ce but ne nous a pas affectés. Nous nous sommes battus pour ces trois points que nous méritions amplement.”

Avec autant d’occasions et un tel scénario, on peut pratiquement parler de l’une des meilleures prestations de la saison réalisée par les Molenbeekois. “C’est effectivement l’un de nos meilleurs matchs. Nous étions tout simplement incroyables en deuxième mi-temps.”

Pourtant, plus les minutes passaient et plus les occasions s’enchaînaient sans se concrétiser, le RWDM aurait alors pu baisser les bras. “Nous avons un peu douté”, reconnaît Zakaria. “Mais dans le vestiaire à la mi-temps, nous nous étions dit que nous ne lâcherions rien, que nous allions nous battre jusqu’à la dernière seconde et on l’a fait. Je sentais que ce but allait tomber et au final, c’est magique.”

"Ce titre est pour nous.”

Trois buts pour El Ouahdi et trois points précieux dans la course au titre pour son équipe. “Beveren est toujours au contact mais nous n’allons rien lâcher. J’ai senti la motivation durant toute la semaine aux entraînements, nous étions prêts pour ce match. Ce titre est pour nous.”

Une prestation individuelle saluée par Vincent Euvrard qui, comme tout le monde dimanche au stade, ne pouvait que souligner la prestation de son joueur. “Dans la finition, on a vu un grand Zakaria El Ouahdi. Même si je trouvais qu’il ne réalisait pas un grand match avant son premier but. Mais quand vous sortez du terrain avec le ballon du match et trois buts inscrits, c’est que vous avez réalisé un grand match.”

Après de longues minutes passées à saluer les supporters après la victoire, à être félicité par tout un chacun, c’est tout logiquement que Zakaria est reparti avec le ballon du match sous le coude. “Et je compte bien tout faire pour ça ne soit pas le dernier.”

Un banc qui fait la différence : “On ne gagne pas un championnat à 11”

Encore plus qu’à l’habitude, les joueurs venus du banc ont fait la différence ce dimanche face au Club NXT. Que ce soit Botella, Vinicius, Barreto ou Ferraro, ils ont tous apporté quelque chose. “On m’a beaucoup demandé pourquoi la deuxième mi-temps n’était pas aussi bonne à Beveren mais c’est juste parce qu’individuellement, nous avons été un peu en dessous par rapport à la première mi-temps où nous dribblions l’adversaire, nous gagnions nos un contre un. Et puis, ceux qui sont rentrés n’ont pas apporté grand-chose car ils étaient un peu en dessous de leur niveau. Mais dimanche, Botella est bien rentré, Vinicius a apporté de l’énergie et bien gardé les ballons, sans oublier Fabio qui a ajouté du punch sur le flanc gauche. Et c’est très important car on ne gagne pas un championnat à onze, ni à 18. Tout le monde est important.”