Jonathan Heris (RWDM) : “Je suis un guerrier dans l’âme”

Le défenseur du RWDM espère ne pas devoir attendre les derniers instants samedi lors de leur match aux RSCA Futures. “Ça va être tout aussi dur que Bruges, prévient Heris. Une équipe très jeune, avec beaucoup de technique même si notre expérience doit nous permettre de passer au-dessus. Mais nous sommes prévenus, les équipes de U23 ne nous réussissent pas vraiment cette saison, il faudra se battre pour aller chercher les trois points.”

Chaque semaine est un nouveau chapitre dans l’histoire de ces playoffs. Et plus on se rapprochera du dénouement, plus l’excitation et la pression seront présentes. “Personnellement, je ne ressens pas encore cette pression. Je pense qu’on la sentira un peu plus lors de nos confrontations avec le Beerschot et Beveren.”

guillement "C’est pour jouer le titre que je suis revenu à la maison.”

Lorsqu’il a accepté de rejoindre le RWDM cet été, Jonathan Heris a directement été clair sur ses ambitions : il veut emmener le club molenbeekois au sein de l’élite. “Lorsque Thierry Dailly et le coach m’ont proposé ce challenge, il était clairement établi que le club aurait le potentiel pour jouer la montée. Thierry Dailly a réalisé un excellent travail, le staff aussi, c’est pour jouer le titre que je suis revenu à la maison.”

Et ça se ressent encore plus ces dernières semaines avec un Jonathan Heris plus déterminé et hargneux que jamais. “Lors du stage hivernal, nous avons parlé avec le coach de ma première partie de saison marquée par quelques pépins physiques. J’ai alors tout fait pour réaliser un bon stage et petit à petit j’ai retrouvé mon niveau d’Eupen. Aujourd’hui, j’essaie d’insuffler un peu de mon caractère au groupe. Je suis celui qui en a le plus, j’ai cette expérience et j’y ajoute cette hargne. Je suis un guerrier dans l’âme.”

Un guerrier qui forme un trio défensif royal avec O’Brien et Le Joncour, de quoi faire de cette défense une véritable force du RWDM. “On se comprend facilement, ce qui permet à notre défense d’être stable et solide.”

Le noyau : Defourny, De Bie, Heris, Le Joncour, Hamalainen, Vorogovskiy, O’Brien, Sankhon, Klaus, Camilo, Gécé, Oyama, De Sart, El Ouahdi, Biron, Botella, Ferraro, Challouk, Vinicius, Hazard, Oulare.