Très vite, le RWDM pouvait se contenter de dicter le rythme à la rencontre et donnait l’impression de pouvoir doubler la mise à la moindre accélération. En face, Anderlecht souffrait mais le coup franc de Camara sur le montant de Defourny obligeait les Molenbeekois à plus de vigilance.

Finalement, les troupes de Vincent Euvrard ne tergiversaient pas et tuaient tout suspense dans le quatrième quart d’heure. Après un double sauvetage de Defounry et Heris, Biron lançait Hazard qui allait ponctuer une course de 60 mètres par un but (0-2). Mieux, quelques minutes plus tard, El Ouahdi trouvait Challouk au point de penalty dont la reprise filait au fond via le poteau.

La messe était dite, d’autant que Heris, très en forme ce samedi soir, était à la réception d’un coup franc de Hazard pour le 0-4.

La suite de la rencontre permettait à Defourny de s'illustrer avec deux belles parades, de quoi lui garantir une nouvelle cleansheet alors que son équipe conserve la tête du championnat avant un week-end de repos, trêve internationale oblige.

RSCA Futures – RWDM 0-4

RSCA Futures : Vercauteren, Sadiki, Lissens, Hubert, Lapage, Bellman (63e Engwanda), Kana (46e Leoni), Ishaq (63e Masscho), Camara, De Wilde (36e Takidine), Stassin (63e Michez).

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy (78e Hamalainen), Camilo, De Sart (73e Barreto), Hazard (78e Vinicius), Challouk (73e Botella), Biron (87e Ferraro).

Arbitre : M. Staessens.

Avertissements : Hubert, Vorogovskiy, Masscho.

Les buts : 6e Biron (0-1), 48e Hazard (0-2), 58e Challouk (0-3), 67e Heris (0-4).