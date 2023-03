5 assists, 2 buts, Kylian Hazard est décisif avec le RWDM depuis le début des playoffs

Des chiffres qui font du bien à Kylian, qui le libèrent aussi d’une certaine façon, lui qui souhaitait associer bonnes prestations et statistiques. “À force d’aimer tout ce que je n’aimais pas faire aux entraînements auparavant, à force de prendre plaisir dans les petites choses qui nous font progresser, je suis ravi de voir que mes efforts paient. Je vais continuer à travailler aux entraînements et en match pour continuer à progresser et faire plaisir à tous ceux qui ont été derrière moi.”

On a même découvert une pointe de vitesse plus qu’intéressante dans le chef de Kylian Hazard. “J’ai toujours su que j’étais rapide, c’est juste que je ne l’exploitais pas très bien. Avec le coach et le staff, on fait beaucoup de retours vidéos sur mes matchs et ça m’aide beaucoup.”

Face aux jeunes Anderlechtois, le RWDM s’est facilité la tâche en marquant rapidement. “Je ne dirais pas que ça a été facile car ils ont quand même eu de très belles occasions à 0-1. Par contre, c’est vrai qu’à partir du moment où nous avons inscrit le deuxième, nous avons pu dérouler plus facilement.”

On a toutefois senti qu’à partir du moment où les Molenbeekois décidaient d’accélérer, la différence pouvait rapidement se faire. “Ce sont des futurs grands mais pour le moment, ils commettent encore des erreurs de jeunesse que nous pouvons exploiter.”

La course au titre bat son plein

Deux semaines après avoir perdu à Beveren, le RWDM a donc bien rectifié le tir avec deux belles victoires contre le Club NXT et les RSCA Futures. “On se voyait déjà gagner à Beveren avec ce score de 0-1 à la pause et le retour de flammes a fait mal. La remise en questions a été bonne.”

Dans la course au titre, le RWDM mène toujours la danse. “Nous conservons nos trois points d’avance et nous laissons la pression sur les épaules de Beveren.”

Si le titre est l’ambition affichée, pas question de s’enflammer. “Nous savons ce que nous voulons, que ce soit maintenant ou en début de saison. Nous n’avons qu’un seul objectif. Après, y penser maintenant, je pense que c’est un peu trop tôt. Mais on ne le cache pas, nous voulons monter.”