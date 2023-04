Le RWDM face à un triptyque déterminant : "Il faudra jouer en leader"

Les Molenbeekois le savent, pour être assurés de dérocher les lauriers sans devoir compter sur les résultats de leurs concurrents, ils doivent remporter cinq de leurs six matchs restants. Et ça commence donc ce dimanche au Kiel. “Tant que rien n’a été décidé mathématiquement, il faut rester vigilant. Mais dans le football, il y a aussi l’honneur et les Anversois ne se laisseront pas faire. Il faudra jouer en leader pour aller chercher les trois points”, avance Vincent Euvrard, l’entraîneur du RWDM.

Un discours partagé par ses joueurs, à l’image de Kylian Hazard. “Ce seront deux gros matchs intéressants que nous devons absolument gagner. Nous n’irons pas là-bas pour défendre et prendre un point. Nous y allons pour gagner. De leur côté, s’ils gagnent, ils peuvent peut-être conserver un petit espoir alors que nous, nous devons gagner pour garder nos distances. Ce sera un match entre deux équipes qui voudront gagner et voudront certainement marquer plusieurs buts. C’est bien pour les supporters de voir un match avec un tel enjeu.”

"Il faudra jouer en leader pour aller chercher les trois points."

Très en forme depuis le début des playoffs, Kylian Hazard veut poursuivre sur sa lancée. “J’aurais pu mieux faire encore mais c’est un bon début. Je vais essayer de continuer sur cette lancée”, assure-t-il.

La pause forcée pour cause de trêve internationale est d’ailleurs positive pour lui. “Nous avons disputé un match amical contre Virton où chacun a joué une mi-temps pour garder le rythme. Mais c’était bien d’avoir une petite pause pour bien reposer son corps et être plus en forme pour les prochains matchs.”

Vincent Euvrard en a profité pour passer en revue ses troupes. “Ce match avait un double objectif”, explique le T1 molenbeekois. “D’une part, donner des minutes de jeu aux gars qui ont été moins actifs ces derniers temps, et d’autre part garder les autres gars dans le rythme. Je considère donc ce match d’entraînement comme un entraînement approfondi. Les joueurs ont été autorisés à passer le week-end dernier en famille car les semaines à venir s’annoncent intenses.”

Il a aussi récupéré ses trois internationaux, auteurs de bonnes prestations : Vorogovskiy avec Le Kazakhstan, Biron avec la Martinique et El Ouahdi avec les U23 du Maroc. “Ils ont joué à un haut niveau. Leurs performances exceptionnelles donneront un coup de pouce supplémentaire à leur confiance et cela pourrait bien nous servir.”

Côté noyau, notons toutefois que Gécé et Oyama se sont blessés en début de semaine. Niklo Dailly pourra reprendre l’entraînement collectif dès la semaine prochaine. Obbi Oulare s’entraîne dur, mais ne rentre pas actuellement dans les plans du staff.

Le noyau: Defourny, De Bie, Heris, Sankhon, Hamalainen, Le Joncour, Vorogovskiy, O’Brien, Camilo, Barreto, De Sart, El Ouahdi, Biron, Hazard, Challouk, Botella, Rikelmi, Ferraro, Vinicius.