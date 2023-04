Le RWDM gaspille au Beerschot, Beveren grappille

Une compétition au cours de laquelle le mano a mano se poursuit avec les Waaslandiens, eux qui avaient gagné 0-4 aux RSCA Futures vendredi soir et qui mettaient donc la pression sur les Molenbeekois avant leur déplacement en terres anversoises.

C’est donc avec toutes les cartes en mains et une détermination qui ne les quittent plus depuis de nombreuses semaines que les joueurs de Vincent Euvrard ont mis le feu dans le rectangle anversois durant 45 minutes folles au cours desquelles ils auraient dû tuer tout suspense.

Dès la première minute, Hazard profitait d’une erreur défensive locale pour se présenter seul devant un Lathouwers qui devait déjà sortir le grand jeu. Un peu plus tard, Vorogovskiy était seul au petit rectangle suite à une nouvelle erreur locale mais glissait le cuir du mauvais côté du poteau.

Lathouwers dégoûtait ensuite tour à tour Biron lors d’un face à face avec l’attaquant molenbeekois avant de sortir deux superbes parades dans les arrêts de jeu sur des tentatives de Challouk et De Sart.

Le show Lathouwers prenait toutefois fin dès la reprise puisque le centre puissant de Challouk frappait la poitrine de Vorogovskiy pour filer au fond des filets. On pensait que le RWDM avait fait le plus dur en ouvrant enfin la marque mais quelques minutes plus tard, Van den Bergh se libérait du marquage de Biron pour rétablir la parité sur corner.

La machine molenbeekoise commençait alors à s’enrayer face à des Anversois plus présents dans les duels et plus offensifs, obligeant le RWDM à reculer à hauteur du rectangle, sans parvenir à en sortir, perdant son football minute après minute. Et si la pression anversoise était moins présente durant les dernières minutes, Defourny devait à nouveau sortir le grand jeu sur une frappe de Bosiah.

Le Joncour avait ensuite la balle de la victoire au bout du pied mais il frappait sur le gardien, tout comme Challouk dans les arrêts de jeu, ne permettant pas à leur équipe de prendre trois précieux points dans la course au titre. De quoi laisser Beveren revenir à une unité de sa première place.

Beerschot : Lathouwers, Konstantopoulos, Meisl, Matthys, Van den Bergh, Sanusi, Rigo, Thorisson (80e Kosiah), Seydoux (81e Van Himbeeck), Verlinden (90e Weymans), Baeten.

RWDM : Defourny, Heris (57e Sankhon), O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi (72e Hamalainen), Vorogovskiy, Camilo, De Sart (83e Barreto), Challouk, Hazard (72e Botella), Biron (83e Vinicius).

Arbitre : M. De Cremer.

Avertissements : Van den Bergh, Le Joncour, Verlinden, Heris, Matthys, Challouk.

Les buts : 47e Vorogovskiy (0-1), 51e Van den Bergh (1-1).