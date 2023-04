Théo Defourny après le partage du RWDM au Beerschot : “Nous poursuivons notre chemin”

Au cours de cette rencontre, les attaquants des deux camps sont tombés sur des gardiens en grande forme. Même si Théo Defourny regrette le but égalisateur tombé sur un corner. “Ils avaient déjà été dangereux à deux, trois reprises sur des corners en première période. En deuxième mi-temps, nous étions un peu moins attentifs. Il va falloir revoir la phase et l’analyser mais je pense que nous pouvions mieux faire.”

Faire mieux, c’est le terme qui résume bien la rencontre du RWDM au Beerschot. Les Molenbeekois ont tout en mains pour l’emporter mais la conclusion a malheureusement fait défaut ce dimanche. “Il nous a juste manqué un petit but pour tuer le match rapidement. Nous avons pourtant obtenu plusieurs occasions durant la première période, comme cette occasion qui tombe après une minute de jeu à peine. Nous sommes parvenus à marquer dès le début de la seconde période malheureusement nous encaissons derrière, sans avoir pu tuer le match.

C’est dommage de ne pas avoir été plus efficaces.”

La phase retour des playoffs débutera le week-end prochain. Pour le RWDM c’est une nouvelle confrontation avec le Beerschot qui sera au programme. Une phase retour que les Molenbeekois entameront avec une petite unité de plus que Beveren. “Nous ne faisons pas attention aux résultats de Beveren et même s’ils jouent avant nous, ça n’ajoute pas de pression sur le groupe. Nous avons notre processus, nous poursuivons notre chemin et nous sommes les seuls à pouvoir décider de notre destin.”