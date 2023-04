Un livre sur les 50 ans de la naissance du RWDM bientôt disponible : “160 pages d’histoire, de passion et d’anecdotes”

Une initiative que l’on doit à Sven Gatz, ministre du gouvernement bruxellois, mais avant tout passionné du club aux quatre lettres magiques. “L’idée m’est venue naturellement il y a deux ans quand j’ai constaté que nous allions célébrer les 50 ans de la naissance du RWDM en 2023”, débute le ministre. “Rapidement, on a regardé qui pourrait contribuer à la rédaction de cet ouvrage et nous avons composé une équipe assez large avec des intervenants qui ont alimenté les anecdotes.”

Le livre sera découpé en trois parties : tout ce qui s’est passé avant 73, année de création du RWDM, les années '70 et '80, et puis une dernière partie qui fera le lien entre les dernières années et l’avenir.

Première partie : l’avant '73

”Le premier article est rédigé en dialecte bruxellois où l’on part du Daring, ce club au matricule n°2 érigé dans un petit café à Koekelberg. On évoque le pedigree de toutes les équipes qui ont composé l’histoire : le Racing, le Daring et le White Star. Nous proposerons aussi l’équipe-type de cette époque et une interview fictive de l’emblématique Armand Swartenbroeck, joué par Kevin Le Forain.”

Deuxième partie : les années '70 et '80

”Une interview de Boskamp nous ramènera dans ces fameuses années '70 et '80. Nous parlerons bien entendu du titre mais aussi de l’engagement de Boskamp envers le club et les jeunes. Nous publierons dans cette partie la meilleure équipe de tous les temps du RWDM, établie à la suite d’un vote effectué auprès des supporters avant le match contre le Club NXT il y a quelques semaines et après un autre effectué lors du prochain match contre Beveren. Dans cette seconde partie, nous aurons aussi une interview d’Eddy Merckx, une équipe culte composée des joueurs spéciaux qui ont marqué le RWDM, un article sur la fin de l’époque l’Ecluse et puis les 10 ou 11 matchs légendaires du RWDM.”

Troisième partie : le passé récent et l’avenir

”Nous donnerons un peu de visibilité aux dernières générations de joueurs qui sont passés par le RWDM, en mettant en avant un joueur par décennie. Il y aura un bel espace de 20 pages dédié aux supporters et notamment au musée de Thierry Gobbe, une partie sur les RWDM Girls mais aussi la mise en avant de ces joueurs qui sont devenus professionnels et sont passés par l’école des jeunes du RWDM sans qu’on ne s’en rappelle toujours : Boyata, Batshuayi, Walem, Zanuzaj, Lukebakio et j’en passe. Il y aura aussi une partie sur la fin du matricule 47 et la création du FC Brussels. Une interview de Thierry Dailly réalisée par Stephan Streker et nous terminerons le livre par une interview de John Textor. Un total de 160 pages, avec beaucoup de photos et d’anecdotes qui devraient plaire à beaucoup.”

La couverture du livre RWDM 50 Years. ©DR

Sven Gatz, véritable amoureux du RWDM : “J’aime le côté populaire du RWDM”

Lorsque nous avons rencontré Sven Gatz dans le musée du RWDM de Thierry Gobbe, nous avons découvert un véritable passionné, un amoureux même, du RWDM. “J’ai grandi à Molenbeek à la fin des années '60, début des années '70, du côté des étangs noirs. Ma mère était boulangère et mon père enseignant. Nous avons ensuite déménagé du côté de Berchem, tout près du boulevard Mettewie. J’ai donc toujours grandi à 500 mètres du stade. Je n’ai pas joué au RWDM, je n’étais pas assez doué (rires) mais je suis un abonné du club depuis de nombreuses années. J’aime le côté populaire du RWDM, ce côté authentique qu’on ne retrouve qu’à Molenbeek. Pendant de longues années, j’allais au stade uniquement pour cette ambiance, car il faut bien reconnaître que le spectacle n’était pas toujours au rendez-vous sur le terrain. Mais cette saison, j’ai vu un football que je n’avais plus vu depuis 15 ans. J’espère que l’on pourra retrouver la D1A au terme de ce championnat.”