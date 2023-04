Zakaria El Ouahdi, le petit jeune devenu indispensable au RWDM

Zakaria El Ouahdi, un jeune joueur qui a toujours misé sur le travail et une implication sans faille, même lorsqu’il a connu une période plus délicate en début de saison. “J’étais bien occupé durant la préparation avec des entraînements individuels et puis une nouvelle blessure m’a mis un coup au moral. Mais je me devais de garder la tête haute pour passer au-dessus. Une fois rétabli, je me suis donné à 200 % pour reprendre ma place dans onze de base.”

Depuis qu’il a retrouvé cette place de titulaire, Zakaria enchaîne les prestations de qualité et est devenu un joueur incontournable. “Si je suis bon, c’est grâce au groupe. Si l’équipe joue bien, je joue bien. Pouvoir enchaîner les bonnes prestations m’a apporté beaucoup de confiance. Mais je sais que je dois encore travailler si je veux continuer à progresser.”

Les points à améliorer, il les connaît bien. “Je commets encore des petites erreurs, notamment dans mon positionnement. Je me retrouve parfois trop haut ou trop bas.”

Véritable battant, il affiche une mentalité de guerrier lors de chaque minute passée sur le terrain, tout en gardant en tête l’essentiel : s’amuser sur un terrain de football. “Vous vous devez d’être sérieux dans votre travail sur le terrain, vous devez jouer pour gagner mais lorsque je monte aussi sur un terrain, c’est pour m’amuser, jouer sans stress.”

De quoi en faire l’un des chouchous du stade Machtens. “Le public aime les joueurs qui se donnent à fond. Leur reconnaissance est une belle satisfaction.”

guillement "Nous sommes la meilleure équipe du championnat et nous allons le prouver.”

En parlant de reconnaissance, les performances de Zakaria El Ouahdi ne sont pas passées inaperçues et ont été récompensées par une sélection avec les U23 du Maroc. “Pour ma première, j’ai même eu la chance de marquer et de délivrer un assist, c’était juste incroyable. Évoluer un jour avec l’équipe nationale du Maroc chez les A est un objectif et même si la sélection est pleine de joueurs de talent, je crois en mes chances.”

Décisif en playoffs, appelé en sélection, engagé dans la lutte pour la montée en D1A, El Ouahdi vit l’une des plus belles pages de sa carrière. “C’est ma meilleure saison chez les pros.”

À lui et ses équipiers de la couronner d’un titre. Ça passera par le match de dimanche contre le Beerschot et puis la réception de Beveren huit jours plus tard. “Mentalement, nous sommes forts. Nous sommes la meilleure équipe du championnat et nous allons le prouver.”

Le noyau : Defourny, De Bie, Heris, Sankhon, Hamalainen, Vorogovskiy, O’Brien, Camilo, Barreto, De Sart, Gécé, Oyama, El Ouahdi, Biron, Hazard, Challouk, Botella, Rikelmi, Ferraro, Vinicius.