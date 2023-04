Le RWDM atomise le Beerschot et envoie un message à Beveren

Un message reçu cinq sur cinq par les joueurs puisque cette fois-ci, ils se montraient tueurs devant le but dès les premières minutes. Lathouwers déviait en corner la volée puissante de Vorogovskiy. Corner à la base du but d’ouverture de Biron. Servi par El Ouahdi et couvert par la défense hors position des Rats, il n’avait plus qu’à placer au fond. On jouait à peine depuis cinq minutes.

La partie s’emballait deux minutes plus tard. Un bon dégagement de Vorogovskiy depuis son rectangle, une récupération de Challouk, une passe en profondeur vers Hazard qui faisait preuve de sang-froid pour faire 2-0 dès la 7e.

Oppressés par le pressing haut et intense des Molenbeekois, les Anversois ne parvenaient jamais à sortir. Lathouwers faisait des miracles sur une reprise de la tête de O’Brien et El Ouahdi voyait sa volée repoussée.

Le RWDM relâchait la pression pendant quelques minutes, mais sur un centre de El Ouahdi vers Biron, Konstantopoulos trompait son propre gardien et permettait au RWDM de mener 3-0 à la pause.

Fort de leur confortable avance, les Molenbeekois ont pu gérer le second acte, tout en continuant à se porter vers l’avant alors que Defourny passait une soirée des plus tranquilles. Vincent Euvrard pouvait même se permettre de faire souffler quelques jours assez tôt dans la partie alors que Kylian Hazard nous gratifiait d’une merveille de frappe pour le 4-0.

Tous les signaux sont donc au vert à une semaine de l’importantissime choc face à Beveren. Le Machtens, lui, est prêt !

RWDM – Beerschot

RWDM : Defourny, Sankhon, O’Brien, Heris (83e Ferraro), El Ouahdi, Vorogovskiy (72e Hamalainen), Camilo, De Sart (81e Barreto), Challouk (72e Botella), Hazard, Biron (72e Vinicius).

Beerschot : Lathouwers, Meisl (46e Frans), Konstantopoulos, Matthys, Van Himbeeck (66e Koshi), Seydoux (46e Quirynen), Verlinden, Baeten (81e Sebaoui), Thorisson, Kosiah (30e Weymans).

Arbitre : M. Bourdeau’Hui.

Avertissements : Meisl,

Les buts : 5e Biron (1-0), 7e Hazard (2-0), 35e Konstantopoulos csc. (3-0), 80e Hazard (4-0)