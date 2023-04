Tous les signaux sont au vert au RWDM avant le choc face Beveren : “Une grande finale nous attend dimanche”

Ce dimanche, lors de leur deuxième confrontation avec les Anversois en l’espace de huit jours, les joueurs de Vincent Euvrard ont réussi ce qu’ils n’avaient pas pu faire une semaine plus tôt : se montrer réalistes devant le but adverse. Grâce aux réalisations de Biron et Hazard, le RWDM menait déjà 2-0 après sept minutes. “Nous avons beaucoup parlé du réalisme durant la semaine, les joueurs ont répondu présents et fait ce qu’il fallait faire en concrétisant directement nos grandes occasions. C’est la grande différence avec la rencontre de la semaine dernière”, se félicite Vincent Euvrard.

Durant les 20 premières minutes, les Molenbeekois ont pris les Rats à la gorge avec un pressing haut et sans relâche qui a empêché leur adversaire de sortir de sa moitié de terrain. “Nous avions pour mission de commencer le match de manière agressive et lorsque nous récupérions le ballon, de jouer très vite vers l’avant.”

À 2-0, le RWDM a soufflé quelques minutes avant de tuer le match dès la 35e lorsque El Ouahdi envoyait Konstantopoulos à la faute. “Lorsque vous menez 2-0 assez rapidement dans un match, cela ne signifie pas que la victoire est acquise. Inscrire ce troisième but nous a permis d’aborder plus sereinement la suite de la partie.”

La suite de la rencontre, ce fut une gestion parfaite des événements. Une défense bien en place permettait à Defourny de passer une après-midi tranquille, Camilo continuait d’impressionner de par son volume de jeu en milieu de terrain alors que Kylian Hazard confirmait sa grande forme en s’offrant un doublé avec la manière, sous les yeux de son grand frère Thorgan, présent au stade ce dimanche. De quoi permettre à Vincent Euvrard de faire souffler quelques joueurs assez tôt dans la partie.

"Se focaliser sur le match et pas sur son importance."

Tous les signaux sont donc au vert à quelques jours du match le plus important de la saison, face à Beveren. Dans un stade Machtens qui sera encore plus bouillant qu’il ne l’était ce week-end, les Molenbeekois disputeront une véritable finale. Une victoire et le titre sera quasiment dans la poche. D’ici là, le coach devra gérer les émotions et la pression liées à une telle rencontre. “Une grande finale nous attend dimanche, ce sera un match capital. La pression ? Quand vous jouez pour des trophées vous savez que vous devrez passer par de tels matchs et il faut savoir le gérer. À nous de nous focaliser sur ce que nous devons faire pour gagner cette partie et pas sur son importance. Quelque chose que nous avons très bien fait depuis le début des playoffs.”

RWDM : Defourny, Sankhon, O’Brien, Heris (83e Ferraro), El Ouahdi, Vorogovskiy (72e Hamalainen), Camilo, De Sart (81e Barreto), Challouk (72e Botella), Hazard, Biron (72e Vinicius).

Beerschot : Lathouwers, Meisl (46e Frans), Konstantopoulos, Matthys, Van Himbeeck (66e Koshi), Seydoux (46e Quirynen), Rigo, Verlinden, Baeten (81e Sebaoui), Thorisson, Kosiah (30e Weymans).

Arbitre : M. Bourdeau’Hui.

Avertissements : Meisl.

Les buts : 5e Biron (1-0), 7e Hazard (2-0), 35e Konstantopoulos csc. (3-0), 80e Hazard (4-0).