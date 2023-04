Ibrahima Sankhon, le dépanneur de luxe du RWDM

Ibrahima, vous étiez rentré au jeu il y a une semaine au Beerschot, cette fois-ci vous étiez titulaire. Comment avez-vous vécu ce match ?

”Mon début de match n’a pas été simple puisque mon adversaire direct a bien anticipé sur mes deux premiers ballons. Mais je me suis directement repris et j’ai mis la même énergie que celle que j’avais à l’entraînement. Avec la suspension de Florian, je savais que je commencerais ce match, je me suis donc donné à fond pour répondre présent ce dimanche. Au final, le plus important était au rendez-vous avec les trois points pour l’équipe, tout en y ajoutant la manière.”

Comment jugez-vous votre prestation ?

”Correcte, d’autant que le résultat est là. Le plus important, ce ne sont pas mes prestations individuelles mais bien le résultat obtenu par l’équipe. Nous l’emportons 4-0, nous n’avons pas encaissé, c’est le scénario idéal pour préparer la finale qui nous attend dimanche contre Beveren.”

Pas de stress avant cette titularisation ?

”Non car j’avais confiance en mes qualités et en celles de mes équipiers. Je savais que j’avais tous les atouts pour m’en sortir dans ce match. Au plus la rencontre avançait, au plus je me sentais bien.”

Malheureusement pour vous, cette bonne prestation risque de n’être qu’un intérim puisque Le Joncour sera de retour de suspension ce week-end. Comment vivez-vous ça ?

”Comme je l’ai dit, le plus important c’est le groupe. Florian réalise une énorme saison, il fait partie des trois meilleurs défenseurs du championnat. Il mérite largement sa place et moi, j’étais juste là pour aider l’équipe. Je souhaite à Florian de livrer un énorme match comme à son habitude, et que nous sortions de cette rencontre avec les trois points.”

Psychologiquement, sachant que ce n’était qu’un intérim, est-ce facile à gérer ?

”Oui. Il faut juste que je continue à travailler, à rester positif dans ma tête car en football les choses peuvent aller très vite. Je sais que ma situation n’est pas facile. Je viens de livrer une bonne prestation mais Florian revient et je retournerai sur le banc, toujours en faisant passer l’équipe avant ma situation personnelle.”

La semaine prochaine, vous allez retrouver une équipe de Beveren ultra-offensive, qui empile les buts. En tant que défenseur, comment se prépare-t-on pour affronter un tel adversaire ?

”Comme nous avons l’habitude de le faire chaque semaine, en se donnant à fond, en allant à 100 % dans les duels. Nous savons que le titre est en jeu, que Beveren viendra avec une énorme motivation mais nous nous arracherons pour prendre les trois points. Nous savons que ce sera un match très compliqué, à nous de le préparer au mieux en semaine pour nous le rendre le plus facile possible dimanche.”

La ferveur des supporters, qui seront certainement encore plus nombreux que ce dimanche, ce sera un vrai plus pour vous ?

”Le public est un vrai plus pour nous, il nous aide beaucoup durant les matchs. Je leur lance un appel, en leur demandant de nous pousser encore plus vers les sommets. Je les invite à venir nous supporter massivement dimanche après-midi pour cette finale face à Beveren.”

À titre personnel, comment gérez-vous cette période du Ramadan ?

”Ce n’est pas facile mais ça ne m’empêche pas de livrer de bonnes prestations.”