Le stade Machtens sera plein pour le choc entre le RWDM et Beveren : “La popularité du RWDM grandit de plus en plus”

À quelques jours de ce grand jour, Thierry Dailly est ravi de voir son club soutenu par tant de monde. “La popularité du club grandit de plus en plus”, se félicite-t-il. “Je sens que nous avons le soutien de tout Bruxelles. Les supporters des autres clubs affirment leur soutien au RWDM, beaucoup de supporters d’Anderlecht espèrent que nous monterons pour les rejoindre. Ce soutien est énorme et ça se voit dans la vente des tickets pour dimanche. Ce jeudi, il ne restait plus que 300 places en vente. Ils devraient donc y avoir près de 7000 supporters dimanche au stade. C’est tout simplement fantastique.”

La dernière fois que le stade Machtens a été rempli de la sorte, c’était le 30 avril 2017, lorsque le RWDM décrochait le titre de champion en D3 amateurs face à Tournai. “C’est pour vivre des moments comme ceux-là que nous avons relancé le RWDM il y a huit ans. Je remercie les gens pour leur soutien.”

Ce choc contre Beveren, tout le monde en parle. Pas uniquement à Molenbeek. Pas rien qu’à Bruxelles, mais bien aux quatre coins du pays. “On sent que la popularité du RWDM grandit au-delà de Molenbeek et de Bruxelles. Je côtoie des gens aux quatre coins de la Belgique et je ressens une popularité ainsi qu’une amitié énormes pour notre club. Cette sympathie fait partie de l’image que nous véhiculons depuis la renaissance du club, un capital sympathie que l’on soigne au quotidien en essayant d’être professionnels tout en conservant cet aspect familial. C’est comme ça que le football doit être et c’est ça le secret de notre réussite. Le RWDM doit rester un club sympathique, un endroit où le football est une fête.”

Comme il le prouve semaine après semaine, ce public est un véritable 12e homme, un sacré plus pour son équipe. “Ce public est un vrai atout. Cette ferveur pousse les joueurs à se transcender lors de chaque rencontre, une adrénaline supplémentaire qui glisse des tribunes vers le terrain. Ce 12e homme vous donne la chair de poule et c’est pour ça qu’on aime le RWDM.”

Une finale attend le RWDM

Ce choc face à Beveren, Thierry Dailly l’attend tout autant que ses supporters. “J’ai hâte de vivre ce match, de voir ce stade plein. Je le répète, mais c’est pour ce genre de match que nous avons relancé le club, en espérant que nous pourrons à nouveau vivre un grand moment de joie dimanche.”

Finale. Il n’y a que ce mot pour définir le duel qui va opposer les deux premiers de Challenger Pro League. “C’est pratiquement une finale qui nous attend, c’est clair. C’est LE match de la saison. Toutes les rencontres sont importantes mais celle de dimanche sera plus décisive que les autres. J’espère que nous pourrons la gérer aussi bien que nous l’avons fait face au Beerschot.”

En face il y aura une redoutable formation de Beveren, qui empile les buts et affiche un bilan de 15 sur 15. “Il faut respecter cette équipe mais pas la craindre. Nous avons les qualités pour les vaincre, nous l’avons déjà prouvé et avec ce public derrière nous, les joueurs seront poussés vers la victoire. Ce match se jouera sûrement sur de petits détails, à nous d’être réalistes dans les 16 derniers mètres. Je sais que nous sommes forts, nous l’avons déjà démontré, j’ai une confiance totale en mes joueurs et mon staff, qui vont tout mettre en place pour aller chercher la victoire.”

Et tenter de rapprocher le RWDM vers une D1A qui lui tend de plus en plus les bras. “Elle est à portée de mains, c’est un rêve qui est en plus en plus proche. Nous poursuivons notre route, il reste quatre matchs, on s’en approche mais il faudra d’abord être à 120 % dimanche avant se songer à la suite.”