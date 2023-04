Théo Defourny avant le choc entre le RWDM et Beveren : “On sent que ce n’est pas un match comme les autres”

Une chose est certaine, il y aura de l’électricité dans l’air dimanche. De la pression aussi ? “Il y aura de la pression sur les deux équipes car les deux clubs partagent cette même ambition. Chacun veut atteindre son objectif mais ce sera une bonne pression.”

Aucune des deux équipes ne veut envisager l’éventualité d’une défaite ou d’une montée ratée. “Ce serait une déception de ne pas monter mais nous n’avons jamais pensé à ce qui pourrait mal se passer. Nous restons toujours positifs, avec notre grand objectif en ligne de mire.”

Pour les emmener vers cet objectif, les Molenbeekois pourront compter sur le soutien d’un public qui se déplacera en masse dimanche au stade Machtens. “Ce match fait partie des étapes que le club veut franchir. Chaque rencontre fait partie de ce processus et on sent au fil des semaines que l’engouement augmente. Ce public présent en masse est un vrai plus, il nous porte depuis le début de la saison, on sent sa présence derrière l’équipe. Les voir chanter dès l’échauffement, c’est quelque chose de gratifiant.”

Le groupe sent l’effervescence qui règne autour du match de dimanche. “On sent que ce n’est pas un match comme les autres. C’est le premier contre le deuxième, à quatre matchs de la fin. On reçoit plus de demandes de tickets de la famille et des amis, on sent qu’il se passe quelque chose.”

Après la défaite au match aller, le RWDM sait à quoi s’attendre face à Beveren. “Ce sera un match entre deux équipes qui veulent la victoire, deux équipes avec une grande force offensive. Après notre défaite là-bas, nous avons compris qu’il était primordial d’être constant sur l’ensemble des deux mi-temps.”

Au RWDM de se montrer réaliste. “Nous allons affronter la meilleure attaque de la série, le danger peut venir de n’importe où, à nous de prendre ce que l’adversaire nous donnera pour aller chercher la victoire.”