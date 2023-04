Igor De Camargo avant le choc entre le RWDM et Beveren : “Il y a un véritable ADN de la victoire au RWDM”

Depuis le Brésil, il nous a donc donné son avis sur la rencontre, sur cette équipe du RWDM, ses grandes forces, le soutien sans faille de son public et l’apport des Brésiliens arrivés en provenance de Botafogo. “Je suis toujours le RWDM car ce club me tient à cœur.”

RWDM-Beveren, plus qu’un choc, une finale

Avec un seul point d’écart entre les deux équipes, à quatre journées de la fin à peine, cet affrontement entre le RWDM et Beveren fait pratiquement office de grande finale en Challenger Pro League. “C’est un match à six points au cours duquel le championnat peut se jouer. Il ne restera plus que trois rencontres après leur affrontement, l’un comme l’autre sont donc dans l’obligation de l’emporter.”

Pour Igor De Camargo, la situation du RWDM est claire, pas question de calculer. “Même si le RWDM possède un petit avantage d’une unité, il doit aborder cet affrontement pour le gagner. Il devra se montrer prudent, jouer son football habituel, en s’appuyant sur ses forces, pour ne pas sortir de ce match avec des regrets.”

“J’espère que le RWDM réussira ce que nous n’avons pas pu faire la saison dernière."

Ce match contre Beveren ressemble étrangement à ce barrage que le RWDM et Igor De Camargo ont disputé la saison dernière face à Seraing. “On peut dire que c’est assez similaire, même si ça reste un match dans un championnat et que ce championnat se poursuivra encore pendant trois semaines. Disons que c’est le match à ne pas perdre. C’est face au grand concurrent. Si le RWDM l’emporte, il sera alors bien lancé vers le titre, même si en football rien n’est jamais acquis.”

Mais en face, il y aura une formation de Beveren qui navigue sur une vague très positive depuis plusieurs semaines et… sa victoire à domicile contre les Molenbeekois justement. Un bilan de 15 sur 15 et une formation qui empile les buts avec une facilité déconcertante. Une formation qui se déplacera à Molenbeek avec la ferme intention de l’emporter. “Je n’ai pas vu un match complet de Beveren mais il y a de très bons joueurs dans ce groupe, comme Mbokani bien sûr ou encore des éléments expérimentés comme Joachim Van Damme et Sheldon Bateau que j’ai pu côtoyer à Malines. Il y a beaucoup de joueurs capables de faire la différence dans cet effectif et ce n’est pas anormal de voir Beveren se battre avec le RWDM pour le titre. Ce sont les deux meilleures équipes du championnat.”

Le collectif, la grande force du RWDM

Au moment de pointer les grandes forces du RWDM, Igor choisit le collectif molenbeekois comme atout numéro 1. “Le RWDM propose un jeu collectif très efficace, avec beaucoup d’individualités capables de faire la différence. Le collectif est toujours le plus important pour moi car c’est au travers de ce collectif que les individualités peuvent s’exprimer pleinement. C’est grâce à la force d’un collectif qu’une équipe peut rester debout jusqu’à la fin de la saison et ainsi décrocher des titres. Avec les victoires, la confiance de toute l’équipe a augmenté match après match, ce qui permet au RWDM d’enchaîner les bonnes performances et d’être actuellement en tête. Et c’est avec la confiance engrangée lors de leur belle victoire de dimanche contre le Beerschot qu’ils abordent cette finale face à Beveren.”

Dans sa quête de titre, le RWDM pourra également s’appuyer sur un public dont le soutien a toujours charmé Igor De Camargo. “Le stade sera sold-out, les joueurs auront entre 7000 et 8000 personnes (+1 avec moi depuis le Brésil) derrière eux pour les pousser vers la victoire. C’est un sacré avantage, encore plus à Molenbeek où la ferveur du public est fantastique.”

Le RWDM proche de réaliser le rêve d’Igor

En janvier 2022, Igor De Camargo revenait à Molenbeek, là où tout a commencé pour lui, avec le rêve d’envoyer le club au sein de l’élite. Un rêve qu’il n’a pas pu réaliser mais dont le club molenbeekois est de plus en plus proche. “Lorsque je suis revenu à Molenbeek la saison dernière, je rêvais de ramener le club en D1A. Ça ne s’est malheureusement pas fait mais je suis heureux de constater qu’aujourd’hui, le club est proche de réaliser ce rêve. J’ai vu le boulot formidable réalisé par le président ces dernières années, je vois le fantastique travail réalisé par le staff cette saison qui permet à cette équipe d’être aussi forte. Il y a un véritable ADN de la victoire dans cette équipe, insufflé tant par les joueurs que par le staff et la direction.”

Le barrage perdu la saison dernière face à Seraing a été une cruelle désillusion pour De Camargo. Aujourd’hui la déception semble digérée et l’ancien attaquant se veut optimiste. “Nous avions tout fait, nous avions essayé jusqu’au bout. On va dire que ce n’était pas l’année pour monter mais que c’est peut-être bien le destin de la saison en cours. Je reste supporter numéro 1 de Molenbeek et je leur souhaite de décrocher cette montée.”

Le barrage perdu face à Seraing a été une grosse désillusion pour Igor De Camargo. ©belga

La touche brésilienne

Depuis que John Textor a repris le RWDM, de nombreux Brésiliens sont arrivés à Molenbeek en provenance de Botafogo. Plusieurs de ces joueurs ont rapidement trouvé leur place dans l’effectif et apportent un vrai plus à l’équipe. Oyama a rapidement charmé par son volume de jeu, Barreto a démontré ses qualités, Vinicius monte régulièrement au jeu alors que Camilo éclabousse la pelouse de tout son talent depuis trois semaines. “Je connais bien le style de jeu de ces joueurs et je ne suis pas surpris de les voir apporter quelque chose en Belgique. Des joueurs avec beaucoup de qualités, des styles différents mais une véritable abnégation. J’espère qu’ils porteront plus chance au RWDM que moi (sourire).”

"Celui qui réussit en Belgique peut réussir dans n’importe quel championnat dans le monde.”

Pour Igor De Camargo, le partenariat entre Botafogo et le RWDM est une bonne chose, pour les deux clubs. “C’est super de voir de tels partenariats se créer, surtout quand on constate que les joueurs envoyés au RWDM amènent un plus à l’équipe. Ce sont des joueurs de qualité qui avaient besoin d’expérience alors que Molenbeek avait besoin de cette niaque, de cette volonté et de cette vivacité brésilienne. En entourant ces joueurs par des éléments expérimentés comme il y a au RWDM, ça ne peut que bien fonctionner. La Belgique est un grand tremplin pour les joueurs venus du Brésil, qui peut leur permettre de rebondir dans un autre championnat. Je le dis toujours, celui qui réussit en Belgique peut réussir dans n’importe quel championnat dans le monde.”

Du coup, parle-t-on un peu du RWDM au Brésil ? “Pas encore mais j’espère qu’on en parlera un peu plus l’année prochaine puisqu’ils seront en D1A.”

Son après-carrière au Brésil

Le 30 avril 2022, à la fin du match de barrage entre Seraing et le RWDM, Igor De Camargo a définitivement rangé les crampons. Depuis, il a débuté un nouveau chapitre dans sa vie, au Brésil. Toujours avec le football à ses côtés. “Pour l’instant, je m’occupe de la gestion de mon entreprise WCUP ici au Brésil. Au niveau sportif, je viens de commencer un projet dans un club amateur avec lequel on essaie d’exporter les joueurs vers l’Europe. C’est un projet d’école de football qui fonctionne très bien. Nous viendrons d’ailleurs peut être bientôt chez vous pour y affronter des équipes belges.”

Avec le coaching dans un coin de la tête pour le futur ? “Ça a commencé. Je prends un peu d’expérience ici au Brésil pour ensuite pouvoir exploiter ça ailleurs.” Et peut-être un jour entraîneur du RWDM ? “Pourquoi pas, tout le monde connaît mon attachement à ce club.”