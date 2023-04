RWDM-Beveren, les compos probables pour le choc de Challenger Pro League : Le Joncour retrouve sa place de titulaire (Direct à 16h)

Un seul changement dans l’effectif de Vincent Euvrard pour le choc de Challenger Pro League face à Beveren puisque Le Joncour revient de suspension et renvoie Sankhon, auteur d’un bon interim face au Beerschot, sur le banc. Pour le reste, il s’agira de la composition classique, qui ne bouge plus depuis quelques semaines et apporte satisfaction au coach du RWDM.