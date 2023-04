Pas de vainqueur dans le choc mais le RWDM conserve la tête

Avec une seule unité d’écart entre les deux équipes, ce match sentait la poudre, c’était aussi malheur au vaincu. En cas de succès, les Molenbeekois pouvaient prendre quatre points d’avance et faire un grand pas vers le titre, à trois journées de la fin. De leur côté, les Waaslandiens n’avaient pas le droit à l’erreur s’ils voulaient prendre les commandes du championnat.

L’entame de match traduisait exactement l’enjeu de la rencontre et l’état de forme actuel des deux formations. Face à des Molenbeekois qui ont pris l’habitude de mettre le feu dès les premières minutes, comme ils l’avaient fait la semaine dernière contre le Beerschot, les Waaslandiens avaient pour mission de presser haut pour empêcher le RWDM de développer son jeu. Mission réussie puisque Beveren prenait le début de match à son compte, plaçant son trio offensif très haut sur le terrain alors que le milieu de terrain et les défenseurs imposaient un jeu physique dans chaque duel.

Dans les travées du stade Machtens, comble pour l’occasion, on avait l’impression de revivre le scénario du match de Seraing il y a un an, avec des Molenbeekois tétanisés par l’enjeu. Cela se ressentait avec des touches de balle moins assurées, des joueurs plus précipités dans leurs actions, moins présents au duel et surtout des défenseurs et des milieux de terrain qui abusaient de longs ballons, tout profit pour les grands et robustes défenseurs visiteurs.

Durant la première demi-heure, le RWDM ne parvenait pas à poser son jeu, celui qui a tant charmé durant ses playoffs et qui lui permet de jouer en leader depuis de nombreuses semaines. Ce jeu, les Molenbeekois ne le retrouvaient que durant le dernier quart d’heure du premier acte, notamment avec une frappe hors cadre de Biron (28e) et une frappe trop centrale de El Ouahdi (45e).

Après un premier acte trop timoré, les joueurs de Vincent Euvrard se réveillaient à la reprise et enflammaient leurs supporters sur les premières touches de balle. Le public qui pouvait exploser lorsque le coup franc de Hazard trouvait la tête de Le Joncour pour le but d’ouverture.

On pensait alors que le RWDM allait pouvoir se libérer mais la réponse de Beveren était immédiate. Également sur une phase arrêtée, la reprise de la tête de Vukotic rebondissait au petit rectangle, personne ne la déviait mais Defourny se trouait et le cuir filait au fond.

Dans une rencontre qui s’emballait, Beveren tentait de surfer sur son but égalisateur pour prendre l’ascendant mais le RWDM répondait à la pression visiteuse. Le ballon passait d’un camp à l’autre et plus le match avançait, plus les Molenbeekois reprenaient le match en mains.

L’enjeu se faisait toutefois sentir. Face à des Waaslandiens qui semblaient cuits dans les dix dernières minutes, les joueurs du RWDM étaient face à un véritable dilemme, partagés entre l’envie de pousser pour arracher la victoire et la peur de prendre un contre et de tout perdre.

Au final, si les Molenbeekois ont tout de même poussé dans les dernières minutes, ils ont assuré l’essentiel en ne perdant pas, de quoi conserver une unité d’avance sur Beveren et donc la tête du championnat.

Un court avantage qu’il faudra défendre au cours des 270 prochaines minutes pour aller chercher un titre que tout le peuple molenbeekois souhaite ardemment.

RWDM – Beveren 1-1

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy, Camilo, De Sart (74e Barreto), Challouk, Hazard, Biron (74e Botella).

Beveren : Reus, Bateau, Vukotic, Wuytens, Everton, Verstraete, Hrncar (78e Ismaheel), Corryn, Nsimba (72e Ribeiro Costa), Barry, Mbokani.

Arbitre : M. Van Driessche.

Avertissements : Hazard, O’Brien, De Sart, Everton, Vukotic, Barry, Barreto.

Les buts : 52e Le Joncour (1-0), 54e Vukotic (1-1).