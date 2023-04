Vincent Euvrard après le partage du RWDM face à Beveren : “Nous avons perdu deux points”

Le coach a replacé ses joueurs à la pause et le second acte fut meilleur. “Nous avons nettement mieux joué, nous avons retrouvé notre jeu et nous étions largement au-dessus de Beveren durant les 20 dernières minutes. Sur l’ensemble de la partie, nous méritions la victoire. C’est dommage d’avoir encaissé juste après notre but d’ouverture.”

Si le RWDM a encore poussé, qu’il aurait pu obtenir un penalty sur une faute de main de Bateau non sifflée, il est sorti du terrain avec un double sentiment. “Pour moi, ce sont deux points de perdus. Je dirais même que sur l’ensemble des deux rencontres face à Beveren, nous sommes très mal payés avec ce 1 sur 6. Et c’est pour ça qu’ils sont encore dans la course.”

Dans ce match, il a manqué un petit quelque chose aux Molenbeekois. “La dernière passe, un petit brin de chance, un petit penalty. Un peu plus de lucidité en fin de match. Ça a également été un match très nerveux, avec beaucoup de duels auquel nous avons tenté de répondre avec nos armes.”

Malgré le partage, le RWDM garde la tête et a donc son sort entre ses mains. 9 sur 9 et il sera champion. “On abordera ça match par match, ce sera serré jusqu’à la fin mais nous sommes capables de signer ce 9 sur 9.”