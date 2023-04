Le RWDM a son sort entre ses mains : “Un 9 sur 9 et nous serons champions”

C’est surtout en première période que le RWDM a déçu. Face à la pression de Beveren, et peut-être bien de l’enjeu, les Molenbeekois ne sont pas parvenus à imposer leur football, usant de longs ballons. “Nous avons été mis en difficulté durant les 20 premières minutes, on n’a pas voulu jouer au foot. Nous n’avons procédé que par de longs ballons en misant sur les seconds ballons alors que c’est un de leurs points forts. C’est dommage de n’avoir commencé le match qu’à partir de la deuxième mi-temps.”

Cet abus de longs ballons était-il dû au stress de l’enjeu ? “Nous avions pour consigne de jouer dans leur dos mais nous ne l’avons pas très bien fait durant les premières minutes. Nous avons ensuite changé notre façon de jouer et ça nous a permis de reprendre l’avantage dans le jeu.”

La preuve avec le but d’ouverture sur lequel Hazard était à l’assist. Malheureusement, deux minutes après le 1-0, les Molenbeekois offraient l’égalisation à Beveren. “C’est dommage d’avoir pris un bête but sur phase arrêtée.”

Le dernier quart d’heure fut alors totalement à l’avantage du RWDM. On a même senti qu’avec quelques minutes de plus, les Molenbeekois auraient fini par l’emporter. “Nous avons mieux terminé le match, nous avons poussé jusqu’à la fin mais ce n’est pas rentré. Avec un peu plus de réussite ou de chance, nous aurions pu arracher la victoire. C’est dommage car nous voulions offrir la victoire à notre public. En conclusion, je dirais que le plus important est de ne pas avoir perdu ce match, même si nous devions le gagner.”

Au classement, le RWDM conserve la tête avec un point d’avance à trois journées de la fin. Et garde donc son sort entre ses mains. “Il reste trois matchs à jouer, nous aurions aimé compter quatre points d’avance sur Beveren pour ces trois matchs. Ce n’est pas le cas, mais nous sommes toujours en tête et si nous réalisons un 9 sur 9, nous serons champions. Nous gardons notre sort entre nos mains, à nous de ne pas commettre d’erreurs dans ce sprint final.”