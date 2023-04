On l’a vu, les Molenbeekois n’ont pas su répondre à l’impact de Beveren durant les vingt premières minutes. “Avec un Mbokani très fort dans les airs, nous savions que les longs ballons de Beveren allaient nous faire mal et c’est ce qui s’est passé. Nous avons essayé d’anticiper sur les seconds ballons mais ça n’a pas été évident pour nous. Beveren propose un style de football très physique, avec beaucoup d’impact dans les duels, ce qui nous a mis en difficulté.”

Après une première période délicate, les Molenbeekois ont retrouvé leur football. Plus posé, plus précis dans les petits espaces, avec de bonnes combinaisons. Tout ce qu’affectionne un Youssef Challouk qui a enfin pu s’exprimer au retour des vestiaires. “J’ai pu retrouver une position en tant que numéro 10 qui m’a offert un peu plus d’espaces. Nous avons rapidement pu ouvrir la marque mais c’est dommage d’avoir encaissé ce but égalisateur trop rapidement après le 1-0."

À la sortie du terrain, comme ses équipiers, il était partagé entre la satisfaction de ne pas avoir perdu et la déception d’avoir laissé filer deux points. “Au final, nous repartons avec un peu de ces deux sentiments. C’est dommage de ne pas avoir gagné mais nous sommes toujours en tête. Il nous reste trois matchs pour atteindre notre objectif.”

Dont un premier duel samedi prochain au Lierse. Une rencontre qu’il faudra absolument gagner, comme les deux autres qui suivront. “Nous ne devons pas avoir peur de ce déplacement au Lierse. Nous connaissons nos forces et nos qualités. Nous allons jouer notre football comme nous le faisons chaque semaine. Le plus important est de rester calme au moment d’aborder ces trois derniers matchs.”