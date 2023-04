Dès la 9e, De Sart récupérait le ballon et lançait Biron dans le rectangle dont la passe latérale permettait à Botella de trouver le chemin des filets d’une frappe entre les jambes du gardien. Le plus dur était déjà fait tant cette formation lierroise évoluait en victime consentante. Les Molenbeekois imprimaient leur rythme à la rencontre et on n’attendait que le but du break pour tuer tout suspense.

Ce but, il fut tout simplement magnifique. Biron récupérait le cuir dans le camp adverse, dribblait les deux défenseurs centraux avant de ponctuer son magnifique solo d’un nouveau dribble sur le gardien.

Le RWDM lâchait un peu de lest avant le repos mais le Lierse n’en profitait pas. Et puis dès la reprise, Hazard se baladait dans la défense locale avant de lâcher une frappe enroulée qui trompait le pauvre De Smet.

La messe était dite, le RWDM pouvait poursuivre la rencontre sans être inquiété mais pas sans l’envie d’alourdir encore un peu plus la marque.

Dans le même temps, Beveren l’emportait également face au Beerschot, et le mano à mano de se poursuivre entre les deux leaders, toujours avec un avantage d’un petit point pour les Molenbeekois.

Lierse – RWDM 0-3

Lierse : De Smet, Raemaekers, Poelmans, Vanderhallen (85e Gillekens), P. De Schryver (76e Libert), Schouderden, Delorge, Van Acker, G. De Schryver (76e Cools), Tarfi (58e Walbrecq), Naessens (85e Leemans).

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, Botella, Vorogovskiy, Camilo, De Sart (71e Oyama), Challouk, Hazard (71e Barreto), Biron (86e Dailly).

Arbitre : M. Vermeiren.

Avertissements : Botella, Poelmans,

Les buts : 9e Botella (0-1), 28e Biron (0-2), 48e Hazard (0-3)