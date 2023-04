Le RWDM en plein sprint final : “Pas question de calculer”

Vincent Euvrard aurait aimé entamer ce sprint final avec une plus large avance, que son équipe aurait méritée vu les stats de ses affrontements avec Beveren. “15 tirs contre 8 en notre faveur dimanche, 2 contre 9 lors de notre affrontement au Freethiel, c’est la preuve que les statistiques ne font pas tout en football, avance notre interlocuteur. Dimanche, nous avons bien réagi après avoir été mis sous pression durant vingt minutes. Face à la meilleure attaque de la série, nous avons prouvé que défensivement nous sommes solides et puis nous avons bien grandi dans ce match, sans toutefois parvenir à reprendre l’avantage. Je dirais qu’avec ce un sur six face à Beveren, et même le partage au Beerschot, nous sommes très mal payés. Nous devrions avoir cinq ou sept points de plus. Ce n’est pas le cas mais qu’importe : nous savons ce que nous devons faire au cours des trois prochains matchs et nous allons le faire.”

Avant de terminer par le Club NXT et RSCA Futures, il y a un périlleux déplacement au Lierse à négocier ce samedi. Une équipe qui n’aura plus rien à jouer mais qui a déjà annoncé qu’elle ne faciliterait ni la vie des Molenbeekois, ni celle de Beveren qu’elle affrontera lors de la prochaine journée. “Ils n’ont peut-être plus rien à jouer mais ils voudront gagner. Devant leur public, ils ne nous offriront aucun cadeau. Nous devons nous focaliser sur notre performance et ne pas regarder plus loin que ce week-end.”

Le Lierse, une équipe que le RWDM a déjà battu trois fois cette saison. “Mais cela n’a jamais été facile, rétorque Vincent Euvrard. Une équipe qui marque beaucoup, encaisse beaucoup mais compliquée à battre. Il faut être solide pour s’en défaire, encore plus là-bas où l’état du terrain ne facilite pas la pratique du beau football.”

Si la fin de saison approche, que chaque point vaut de l’or, pas question pour le coach molenbeekois et ses joueurs de calculer. “Nous n’avons jamais calculé et ce n’est certainement pas maintenant que nous allons commencer. Notre tâche en tant que staff est de préparer toutes les stratégies possibles pour imposer notre jeu et l’emporter. C’est ce que nous avons très bien fait en championnat, ce que nous poursuivons en playoffs et ce que nous ferons jusqu’au bout. Pas question de nous focaliser sur les résultats de nos adversaires. ”

Le noyau : Defourny, De Bie, O’Brien, Vorogovskiy, Klaus, Heris, Le Joncour, Sankhon, Hamalainen, Gécé, Oyama, De Sart, Camilo, Barreto, El Ouahdi, Biron, Botella, Ferraro, Hazard, Challouk, Vinicius.