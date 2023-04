Calme et sérénité, maîtres-mots du sprint final au RWDM

Sur un terrain dans un état plutôt lamentable pour une rencontre de Challenger Pro League, les Molenbeekois sont parvenus à déjouer le piège lierrois grâce à un pressing haut et une volonté d’aller de se projeter rapidement vers l’avant. Le but d’ouverture de Botella en était l’illustration parfaite, avec une récupération de De Sart très haut dans le camp lierrois, une ouverture pour Biron dans la surface, dont la passe latérale servait d’offrande royale pour Botella.

Durant 90 minutes, le RWDM a dicté son rythme à la rencontre, il a joué en véritable leader, avec sérénité et sans jamais laisser transpirer la moindre goutte de pression. Mieux, le superbe solo de Biron, qui terminera en bonne place dans le classement des plus beaux buts de la saison, permettait au RWDM de réaliser le break et se se mettre déjà à l’abri, tant il maîtrisait les débats.

Et comme Vincent Euvrard aime répéter qu’un match n’est pas plié tant que vous n’avez pas pris trois buts d’avance sur votre adversaire, Kylian Hazard se chargeait, comme un grand, de rassurer son entraîneur et de transformer ce match piège, en balade plutôt tranquille du côté de la chaussée du Lisp.

"Notre performance a fait que ce match est devenu facile.”

La suite de la rencontre restait à l’actif des Molenbeekois, qui se faisaient plaisir, tentaient d’alourdir la marque, tout en gérant leurs efforts dans ce sprint final, s’offrant trois nouveaux points. “Trois points, trois buts marqués, aucun encaissé, c’est le scénario parfait”, se félicite Vincent Euvrard, ravi d’avoir vu ses joueurs se faciliter la rencontre. “Le début de match pouvait être compliqué, sur un terrain difficile, mais nous sommes bien rentrés dans la rencontre, avec de l’agressivité et de l’attention. Nous étions bons ballon au pied et efficaces dans nos occasions.”

L’entraîneur du RWDM craignait ce déplacement au Lierse. “Chaque match peut être un piège en cette fin de saison et venir au Lierse n’est jamais facile. Mais notre performance a fait que ce match est devenu facile.”

On a surtout senti des Molenbeekois calmes et sereins tout au long de la rencontre. “Nous avons joué notre jeu, nous étions concentrés et les joueurs ont fait leur travail.”

Calme et sérénité, deux mots importants dans ce sprint final.

Lierse : De Smet, Raemaekers, Poelmans, Vanderhallen (85e Gillekens), P. De Schryver (76e Libert), Schouderden, Delorge, Van Acker, G. De Schryver (76e Cools), Tarfi (58e Walbrecq), Naessens (85e Leemans).

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, Botella, Vorogovskiy, Camilo, De Sart (71e Oyama), Challouk, Hazard (71e Barreto), Biron (86e Dailly).

Arbitre : M. Vermeiren.

Avertissements : Botella, Poelmans.

Les buts : 9e Botella (0-1), 28e Biron (0-2), 48e Hazard (0-3).