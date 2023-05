Camilo Reijers de Oliveira, l’un des hommes en forme du RWDM : “Jouer en Europe, c’était un rêve”

À 24 ans, le Brésilien est l’un des hommes des playoffs au Stade Machtens. Arrivé cet hiver, en prêt de Lyon (même s’il jouait Cuiaba, au pays, ces deux dernières années), il a enfin trouvé la bonne carburation.

”Je revenais du Brésil quand j’ai été présenté, il a fallu m’acclimater, trouver le rythme et comprendre la façon de jouer du coach”, se souvient le milieu défensif. “Après un ou deux matchs, c’était déjà plus simple. Et puis, mon adaptation au club s’est bien passée ; maîtriser le français a aidé. Aujourd’hui, je comprends le jeu et enchaîner les matchs permet de se sentir en confiance. Je sais aussi que si je fais un mauvais match, le coach peut me sortir de l’équipe. C’est le foot. Moi, je suis content de mon niveau même si je peux améliorer mon apport offensif, par exemple.”

Après une période compliquée lors de son arrivée à l’OL (il a joué pour la deuxième équipe au début), il semble avoir retrouvé tout son potentiel. Il ne voulait surtout pas louper une occasion de se relancer sur le Vieux Continent.

guillement "Mon avenir? J'appartiens à Lyon mais je me concentre d'abord sur les deux matchs avec le RWDM."

”Jouer en Europe, c’était un rêve. Après la 2e équipe de Lyon, je l’ai réalisé avec Molenbeek, sourit-il. J’ai vraiment commencé ma carrière ici. Avec le Covid et une blessure à l’épaule avec une opération à la clé, je suis resté quasiment un an sans jouer. Maintenant, je donne tout pour les deux derniers matchs.”

Prêté, il appartient à Lyon avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Il ne sait toutefois pas où il posera ses valises dans les prochaines semaines.

”Je sais juste que j’ai ces deux derniers matchs avec le RWDM et puis on avisera, car il y a aussi les vacances. C’est à Lyon à voir et puis on verra la décision à prendre. Moi, ma préférence reste l’Europe, je n’ai pas envie de retourner au Brésil. Là, je me concentre surtout sur les deux matchs du RWDM.”

S’il a amené avec lui le soleil et le sourire du Brésil, Camilo a pourtant aussi une touche bien européenne puisqu’il a des origines néerlandaises. Il a d’ailleurs la double nationalité.

”Mon grand-père est né aux Pays-Bas avant de venir au Brésil. Et comme ma mère, j’ai aussi la nationalité néerlandaise mais à part trois phrases, je ne parle pas du tout cette langue”, rigole-t-il.