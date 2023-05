Le RWDM peut être champion dimanche : “On est concentré surtout sur nous, pas sur Beveren”, répond Vincent Euvrard

L’explosion de joie aura-t-elle lieu ce week-end à Molenbeek ? Si le RWDM gagne samedi contre le Club Nxt et que Beveren ne gagne pas dimanche, les Molenbeekois seront assurés de terminer premiers avant même de jouer Anderlecht à la maison. Un scénario plausible même si au Stade Machtens, on ne s’en préoccupe pas. “On reste concentré sur nous, pas sur Beveren. Si tu penses plus au résultat, tu ne performes pas sur le terrain alors que le plus important est d’abord de penser à notre prochain match, à la prochaine action sur le terrain, souffle Vincent Euvrard, le coach molenbeekois. Je ne regarderai pas le match de Beveren. Dimanche, je commencerai à préparer Anderlecht.”