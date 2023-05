Le RWDM se rapproche un peu plus de la Jupiler Pro League

Au match aller des playoffs, le RWDM avait souffert (victoire dans les arrêts de jeu) face à des Brugeois qui avaient d’ailleurs remporté les deux matchs de la phase classique. Pas question de prendre cette nouvelle confrontation par-dessus la jambe, les supporters venus en nombre l’ont bien compris, et encourageaient fortement leurs joueurs pour les pousser vers le succès, ce qu’il se produisait. Dès l’entame, les Molenbeekois dominaient les débats et s’octroyaient deux belles possibilités (Hazard, De Sart), en vain. La troisième était la bonne, lorsque Hazard centrait dans le paquet, O’Brien sautait plus haut que tout le monde et propulsait le cuir au fond des filets. Quelques minutes plus tard, Hazard s’infiltrait dans le grand rectangle et décochait une frappe pour doubler la mise, et inscrire par la même occasion son sixième but depuis le début des playoffs. Ils géraient parfaitement le reste de la partie, se créant encore quelques situations, notamment via Botella et El Ouahdi, mais c’est Oyama qui accentuait les chiffres grâce à un centre de Challouk. Dans la foulée, Lenn De Smet sauvait l’honneur des jeunes Blauw en Zwart. Suite à cette victoire, les Bruxellois se rapprochent un peu plus de la Jupiler Pro League. D’ailleurs, ils pourraient déjà fêter le titre ce dimanche sur le coup de 18h00, si Beveren ne s’impose pas au Lierse. Si pas, ils devront s’adjuger le derby la semaine prochaine face aux jeunes anderlechtois. C.D.