La semaine du titre est lancée pour Jonathan Heris et le RWDM : “Il y aura peut-être un peu de pression durant la semaine”

Jonathan, plus que 90 minutes ?

”C’est ça. Il nous reste encore une grosse semaine de travail et puis 90 minutes. Nous aurions déjà pu être champions ce dimanche en cas de faux pas de Beveren mais au fond de nous, ce n’est pas ce qu’on vise. On veut recevoir Anderlecht et gagner le titre par nos propres moyens.”

Revenons au match de samedi contre le Club NXT. Quel était votre sentiment ?

”Nous avons eu un peu de mal à rentrer dans le rythme du match durant la première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième période, même si nous étions parvenus à inscrire deux buts durant le premier acte. Mais ce n’est qu’après la pause que nous avons commencé à bien jouer au football et que nous avons géré le match.”

Une fois le troisième but inscrit, est-ce que le match du week-end prochain est apparu dans un coin de la tête, ce qui expliquerait cette petite déconcentration avec le but brugeois ?

”C’est possible. Je dirais plutôt que cette petite déconcentration intervient parce que tout le monde se dit que le match est plié à 0-3. C'est toujours rageant d’encaisser un but à la dernière minute et de ne pas ajouter une nouvelle cleansheet pour Théo.”

"Il nous reste une grosse semaine de travail et puis 90 minutes."

Sur papier, Bruges avait tout du match piège, non ?

”Avec une seule unité d’avance sur Beveren, chaque rencontre est un piège qu’il faut éviter. Nous savons que, depuis le début de la saison, nous avons toujours éprouvé des difficultés face aux équipes de jeunes. Nous avons perdu beaucoup de points contre Bruges, nous savions que nous devions tout donner dès le début de match pour mieux gérer les débats.”

Avec l’impression d’avoir joué à domicile avec vos supporters…

”Ils sont toujours là, où qu’on aille. C’est magique de les entendre en permanence derrière nous.”

Vous qui êtes Bruxellois, un enfant du club, comment allez-vous vivre cette dernière semaine ?

”C’est compliqué, il y aura peut-être un peu de pression durant la semaine. C’est la première fois que je vais vivre une situation pareille, c’est nouveau pour moi, je ne sais pas encore comment je vais vivre tout ça.”