Théo Defourny, le gardien du RWDM : “Offrir le titre à nos merveilleux supporters”

Les Molenbeekois accueilleront les jeunes Anderlechtois, et devront faire aussi bien que Beveren qui affrontera le Club NXT, pour être sacrés champions. “On a fait notre travail, la ligne d’arrivée est proche. À nous de faire en sorte de ne pas nous faire coiffer les lauriers lors de l’ultime journée. On sait où on veut aller, le coach est très pointilleux, on se prépare très consciencieusement, et on travaille très dur pour atteindre notre objectif. Cette semaine va être excitante, c’est un beau challenge. On a notre destin entre les mains, à nous d’aller chercher ce titre, que nous aimerions offrir à nos merveilleux supporters qui étaient encore présents en nombre et dont les encouragements nous boostent. On joue tous nos matchs avec nos valeurs et nos principes”, confiait Théo Defourny.

Le gardien avait toutefois le but encaissé en fin de match en travers de la gorge : “C’était un match difficile contre un groupe de qualité. Même si les Brugeois étaient affaiblis par plusieurs absences par rapport à leurs dernières rencontres. Ceci dit, nous avons été coupables d’un petit relâchement après notre troisième but et cela s’est payé cash, avec ce but encaissé. Ce n’est jamais agréable pour un gardien de prendre un but même quand les dés sont jetés. Il faudra retenir la leçon et s’en servir pour la semaine prochaine.”