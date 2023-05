Le Décrassage se déplace au RWDM : “Nous serons champions car nous le méritons”, affirme le coach Euvrard

À quelques jours de cette finale, les Molenbeekois nous ont accueillis dans leur stade pour une émission spéciale de notre podcast Le Décrassage au Stade Edmond Machtens. Best-of.

“On sera au courant du résultat de Beveren”

La mission est simple : “On gagne, on est champion, dit Kylian Hazard avec un sourire en coin. Nous jouons une finale à la maison. J’ai hâte d’y être.”

L’ambiance est au beau fixe dans le vestiaire du RWDM. Nous avons assisté au vote des joueurs pour les Pro League Awards et l’ambiance était à la détente plus qu’à la tension. Avoir son sort en main offre un certain confort. “Mais nous surveillerons ce que se passe à Beveren durant le match, dit Vincent Euvrard. Imaginez qu’on n’arrive pas à gagner, je préfère être mis au courant qu’il faut davantage attaquer. J’espère toutefois ne pas devoir en arriver là et tout simplement gagner notre match.”

Le coach a longtemps évité d’évoquer le titre dans les médias. Il nous a pourtant affirmé sans détour que le RWDM sera champion de D2. “On le mérite, on est en confiance mais on reste humble dans notre préparation du match. Nous voulons vivre ce moment depuis le début de saison et il est arrivé.”

Et Alexis de Sart de confirmer : “Depuis que je suis arrivé, on n’a qu’une ambition et c’est le titre, dit le joueur prêté par l’Antwerp depuis septembre dernier. Nous avons eu des moments compliqués mais nous avons trouvé notre rythme et nous avons senti que nous étions meilleurs que les autres lorsque nous les affrontions.”

Alexis de Sart et Kylian Hazard ont participé à un Décrassage un peu spécial avec les journalistes de la DH. ©E. G.

“Les tensions nous ont rendus plus solidaires”

Des moments difficiles, il y en a eu sur et en dehors du terrain. Le RWDM a connu un début de saison moyen jusqu’à octobre. Ils ont ensuite enchaîné les victoires. “Nous avons ensuite perdu deux matchs de suite face à Jong Genk et au Club NXT (NdlR : après un nul face à Beveren), se souvient de Sart. Nous avons ensuite réalisé une nouvelle série de sept victoires. Elle a remis de la confiance dans l’équipe et nous a permis de remonter en tête du classement.”

Biaisé par ses six buts et sept assists après s’être “réveillé” en playoffs, Kylian Hazard considère la fin de championnat comme le moment clé de l’exercice pour son équipe.

Dans les coulisses, ça a beaucoup bougé au RWDM. Les nouveaux propriétaires, le groupe Eagle football, derrière qui on retrouve John Textor, qui possède l’Olympique Lyonnais, Crystal Palace et Botafogo, ont pris des décisions radicales. Julien Gorius, directeur sportif, a été renvoyé et de grosses tensions ont éclaté avec le président Thierry Dailly qui est finalement resté en place.

“Dans les couloirs, il y a eu des discussions, explique de Sart. Parfois, c’était chaud mais ça nous a soudés. Notamment autour du président Dailly. Nous sommes beaucoup à être arrivés au RWDM grâce à lui. On veut lui donner ce titre.”

“Il faudra une bonne discussion avant la saison prochaine”

Si le RWDM est champion, il retrouvera la D1. Un retour historique qui ne se passera pas sans histoire. Le coach Euvrard ne veut pas trop parler de la suite même s’il a encore deux ans de contrat. Il est toutefois encore impossible de savoir qui fera partie de l’aventure que le RWDM soit en D1 ou en D2.

“La saison a été turbulente en coulisses, dit Euvrard. On n’a pas encore remplacé Julien Gorius. On n’a pas de staff de recrutement et beaucoup de joueurs rentreront dans leur club. Beaucoup de travail nous attend mais cela ne nous fait pas peur. On doit avoir une bonne conversation avant la saison prochaine mais ça sera après le week-end.”