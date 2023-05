Le G-Side voit le jour au RWDM, pour plus d’ambiance encore au Machtens

En effet, le G-Side, nouveau groupe d’ambiance “de style Ultras/Old school” prendra place dans le bloc G du stade, juste en face du bloc A donc. De quoi offrir plus d’ambiance côté tribune Goethals. “Vu l’affluence en augmentation constante au Temple et l’impossibilité d’obtenir des places pour participer à cette fête avec les Ultras, il a été décidé en partenariat avec différents groupes de la fédération, de créer un bloc d’ambiance dans le bloc G, juste en face du bloc A des BP05. Le but étant de permettre à chaque supporter de vivre la fête de l’intérieur et de ne pas réserver celle-ci exclusivement aux abonnés des blocs A et B”, expliquent les responsables du G-Side, emmené par Marc Franco et Olivier Mottar.

Une idée qu’ils ont soumis à la direction du RWDM, avec laquelle ils ont travaillé main dans la main pour mener à bien le projet. “Nous avons pris contact avec Thierry Dailly il y a deux semaines en lui faisant savoir que nous étions intéressés de reprendre le bloc G pour y assurer l’ambiance. Le président a été séduit par notre idée, on s’est tapé dans la main et on a foncé.”

L’engouement a rapidement eu lieu, 120 demandes de places ont afflué vers les responsables de ce nouveau G-Side. Une première initiative vouée à se concrétiser en cas de montée en D1A. “Cette une première étape, une sorte de tremplin en vue de la saison prochaine. Une initiative qui sera permanente si nous accédons à la D1A. C’est une occasion de mettre de l’ambiance des deux côtés du stade, d’avoir du répondant en face des Ultras du bloc A.”

Thierry Dailly salue cette initiative. “Tout le monde veut être dans les blocs A et B pour vivre au plus près l’ambiance, c’est donc une bonne idée de relancer un groupe de supporters en face, dans une tribune qui est toujours quasi vide. Une idée très positive, preuve de l’engouement actuel, et qui va permettre d’avoir du répondant d’un côté à l’autre”, ponctue le président du RWDM.