Les joueurs du RWDM livrent leurs impressions à deux jours du match pour le titre : “On a tous hâte d’être samedi”

Des joueurs détendus et sereins. “L’état d’esprit est positif depuis le début de la semaine”, glisse Théo Defourny. “Il y a beaucoup d’envie au sein du groupe, on attend ça depuis longtemps, il nous reste une dernière étape à franchir, un dernier match à jouer, une dernière finale, et on espère faire ça bien”, relance Kylian Hazard, qui ironise sur son rôle dans la conquête du titre. “J’ai commencé à être décisif durant les playoffs, avant ça je n’ai pas servi à grand-chose.”

Les joueurs le confient, l’engouement autour de ce match est énorme, l’effervescence se fait sentir à Molenbeek. “On ressent un engouement spécial autour de ce match. Tout le monde est conscient qu’il se passe quelque chose autour de nous. Tout le monde reçoit plus de messages qu’habituellement. Personnellement je ne ressens pas un surplus de pression dans le vestiaire, tout le monde gère bien les événements. On a plutôt hâte d’être samedi”, confie Florian Le Joncour.

Le stade sera comble pour ce match, mais pas de quoi mettre une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs. “Les joueurs qui n’ont pas envie de jouer dans un stade comble n’ont rien à faire dans le monde du football. Nous avons tous hâte de nous produire dans un stade archi plein. Ce sera peut-être une première pour certains mais la grande majorité a déjà connu ça. Nous sommes impatients de jouer devant nos nombreux supporters et de leur apporter la montée”, continue le défenseur central.

S’ils sont confiants, les joueurs restent prudents, à l’image du gardien et capitaine du RWDM. “Je ne pense pas qu’Anderlecht se déplacera en victime consentante. Tout joueur qui joue un match de football le débute avec l’envie de gagner. Je m’attends à un match compliqué, à nous d’appliquer directement le plan de jeu établi, de faire notre match et d’aller chercher la victoire.”

Et donc d’accéder à la D1, que certains ont connue, comme Alexis De Sart. “Lorsque j’ai signé à Molenbeek, l’objectif était clair, le club jouait pour la montée en D1A. Un objectif que nous poursuivons tous depuis que nous avons rejoint le club.”

Une chose est sûre, personne ne veut revivre le scénario d’une montée manquée, comme ce fut le cas au terme du barrage contre Seraing il y a un an. “Nous sommes tous sortis grandis de cet échec. Nous avons appris de cet échec et nous avons acquis les armes supplémentaires qui nous permettent de gérer au mieux cette fin de saison. À nous de finir le travail”, ponctue Florian Le Joncour.