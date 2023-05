Patrick Thairet, dernier entraîneur à avoir connu une montée en D1 avec le RWDM : “Avec Vincent Euvrard, le RWDM a trouvé un coach de haut niveau”

Patrick, voir le RWDM à un match de la D1 vous fait quoi ?

”Cela me rappelle des souvenirs. Par rapport à ce que j’ai vécu aussi à une certaine époque. On est descendu deux fois en D2, on est remonté deux fois. Avoir connu le nouveau RWDM en 2015, c’est une double satisfaction. Jamais nous n’aurions imaginé une renaissance du RWDM et que huit ans plus tard, il soit aux portes de la D1. Pour tous les supporters, anciens et nouveaux, c’est un rêve.”

Sentez-vous cette effervescence qui est présente depuis quelques semaines autour du club ?

”Elle l’a toujours été mais à l’approche du but rêvé, on sent plus d’engouement encore. Si titre il y a samedi, la fête sera grandiose.”

Vous êtes le dernier coach à avoir connu une montée en D1 avec le RWDM. Quel souvenir cela vous évoque-t-il ?

”C’était en 2001, quand j’ai repris l’équipe en avril. On s’est qualifié pour le tour final, qu’on a remporté. C’était mes débuts en tant que coach en équipe première puisque je n’avais coaché que des jeunes avec les juniors UEFA et la réserve. Mais je connaissais le club sur le bout des doigts. Disons qu’au moment M, j’étais peut-être la personne la plus intéressante pour reprendre l’équipe. Ça m’a propulsé rapidement au-devant de la scène en tant que coach, même si ma carrière d’entraîneur n’a finalement pas été à la hauteur de celle que j’ai eue comme joueur.”

La joie de Patrick Thairet après la montée en D1 obtenue en 2001 au tour final. ©belga

Cette montée de 2001 reste une surprise, non ?

“C’était une surprise dans le sens où quelques journées avant la fin du championnat, il fallait pratiquement réaliser un sans-faute pour nous qualifier pour le tour final, d’autant que j’ai perdu mon premier match 4-3 à Mons. Mais nous sommes tout de même parvenus à nous qualifier pour ce tour final à quatre équipes. Nous n’étions pas les favoris mais nous avons créé la surprise et vécu un grand moment d’émotion. ”

Une émotion que beaucoup souhaitent revivre ce week-end.

”Les joueurs de cette saison ont déjà fait 99 % du chemin. C’est un peu comme notre dernier match à Mons où nous devions gagner mais pour lequel nous étions confiants car le plus dur avait été fait. Ici, c’est encore plus proche car je ne vois pas comment les U23 d’Anderlecht, dans leur forme actuelle, pourraient accrocher le RWDM.”

Après votre montée, la saison en D1 ne s’est pas très bien passée pour vous, avec un limogeage quelques mois plus tard. Comment avez-vous vécu cette situation ?

“Je n’étais tout simplement pas prêt. Tout a été très vite, le club ne s’est pas vraiment renforcé, il l’a surtout fait quand j’ai été viré. Plusieurs joueurs, comme Marius Mitu, sont arrivés et ont permis à l’équipe de se maintenir en D1. Ma fierté reste d’avoir amené dans ce noyau 13 garçons du centre de formation. ”

Au-delà de cette montée en tant que coach, vous avez également connu deux titres en D2, en 1985 et en 1990.

”On est à chaque fois remonté l’année suivant notre relégation. Ces deux montées sont deux superbes souvenirs, des moments qui vous provoquent encore plus d’émotion quand vous êtes joueur. Deux magnifiques saisons avec une ambiance incroyable.”

Vous avez joué 15 ans au RWDM, soit l’entièreté de votre carrière. Vous n’avez jamais changé de club. Pourquoi une telle fidélité ?

”Tout d’abord, il faut prendre en compte le fait qu’il n’y avait pas autant de transferts à l’époque. J’ai peut-être eu la malchance d’avoir quelques blessures au mauvais moment alors que j’étais susceptible d’être approché par plusieurs clubs. Et puis au fil des années, la fidélité grandissant, je me suis dit que j’étais bien à Molenbeek. Le RWDM est toujours resté un club familial où on se prend moins la tête. Je ne suis pas devenu riche grâce au football mais je me suis beaucoup amusé. Je suis content de ce que j’ai fait avec mes potes, car nous étions des potes à l’époque. Je n’en garde que de bons souvenirs.”

15 années de fidélité au RWDM et 394 matchs disputés pour le club molenbeekois. ©belga

Cette fidélité est-elle une fierté ?

“Oui je pense, car c’est quelque chose qu’on ne rencontre plus beaucoup. Dans le nouveau RWDM, il y a eu le cas des frères Cabeke, qui ont dû partir, car le club a disparu, mais qui sont revenus à sa renaissance. ”

"Je reste le premier supporter du RWDM."

Que représente le RWDM pour vous ?

”C’est un tas de souvenirs, que ce soit dans l’ancien ou le nouveau RWDM. Après ma carrière de joueur et mon épisode en tant que coach, je me suis impliqué au sein de l’école des jeunes de 1992 à 2002, que j’ai reprise en 2016 à la renaissance du RWDM, avant d’arrêter en fin de saison dernière. Je reste le premier supporter du RWDM et j’espère que la saison prochaine ne sera pas qu’un feu de paille. Mais avec un investisseur comme Textor, il y a peu de risques que l’équipe ne soit qu’un oiseau pour le chat. ”

On parle souvent de quatre lettres magiques en évoquant le RWDM. C’est exactement ce que ça représente pour vous ?

”Les quatre lettres magiques, le Temple, ce sont des termes qui conviennent tellement bien au RWDM. Un club qu’on a cru disparu à jamais mais que Thierry Dailly est parvenu à ressusciter et à ramener au-devant de la scène. Se retrouver aux portes de la D1 en l’espace de huit ans, ça reste quelque chose d’exceptionnel. C’est la preuve aussi que tout est possible au RWDM. ”

Que pensez-vous de l’équipe de cette saison ?

”En début de saison, les supporters n’y croyaient pas vraiment, car il faut bien reconnaître que ce n’était pas terrible. Mais malgré les critiques, j’ai toujours estimé que Vincent Euvrard était un bon coach et qu’il finirait par trouver la bonne formule. Il fallait trouver l’équilibre avec les nombreux joueurs arrivés sur le tard et comme on l’a constaté quelques semaines plus tard, une fois que le bon équilibre a été trouvé, ils n’ont quasiment plus fait que gagner.”

Il y a beaucoup d’individualités dans cette équipe mais on sent que c’est avant tout un groupe.

”C’est le travail du coach. Malgré la taille d’un noyau conséquent, il est parvenu à garder tout le monde motivé et concerné. Je l’avais déjà remarqué lors des deux saisons précédentes, avec Vincent Euvrard, le RWDM a trouvé un coach de haut niveau.”

Samedi, le RWDM ne peut pas se louper ?

”Il n’y a pas de raison. Quand on voit comment le RWDM a attaqué le match contre Bruges, je pense qu’on assistera au même scénario. D’autant plus qu’Anderlecht ne se renforcera pas et pourrait même intégrer des joueurs encore plus jeunes. Je suis assez optimiste. ”

Le stade Machtens sera comble, de quoi donner des frissons à n’importe quel joueur ?

”Ça fait longtemps que ce n’était plus arrivé, ça fait plaisir de revoir les travées bien remplies. C’est bien pour le club, pour l’ambiance, car ce stade, il a quelque chose de magique. Il y a beaucoup de sympathie dans le chef des supporters, qui viennent de Bruxelles, mais aussi de bien plus loin. ”

"Au RWDM, tout est possible."

Les supporters ont toujours beaucoup de reconnaissance envers les anciens joueurs. Comment vivez-vous cette relation ?

”J’ai toujours eu une excellente relation avec les supporters. Il y a peu, lors d’un sondage pour élire leur joueur préféré de l’histoire du RWDM, ils m’ont placé en première position. J’ai tout connu au RWDM et leur reconnaissance me touche énormément.”

La saison prochaine, il y aura peut-être trois clubs bruxellois en D1. Ce qui est aussi très spécial…

”Quelque chose qu’on n’a plus vu depuis tellement d’années, quelque chose que je n’ai même pas connu en tant que joueur. C’est une excellente chose pour le football bruxellois. ”