De la renaissance sans stade ni joueurs, au match du titre pour la montée en D1A, retour sur les différentes étapes de la remontée fantastique du RWDM

9 juin 2015, le jour où tout a commencé

La date phare de la renaissance, c’est le 9 juin 2015. La veille, les trois-quatre investisseurs avec qui Thierry Dailly devait lancer le projet ne suivent plus et le projet va être mis au frigo. Mais le 9 juin, lorsqu’il se lève, Thierry Dailly décide d’acheter le matricule de Wetteren avec ses fonds propres et de se lancer. “Cela reste ma plus grande folie puisque, à l’époque, je n’ai pas de joueurs, pas de stade, pas de terrain d’entraînement. La seule chose que j’ai, c’est un accord pour le logo et ce matricule que je décide d’acheter moi-même. Je sais que je n’ai qu’une chance sur 1 000 de réussir et de grandes chances de perdre cet investissement de près de 150 000 euros”, se souvient Thierry Dailly.

12 jours plus tard, 700 supporters sont présents lors d’un rassemblement organisé au Sippelberg. “Je n’oublierai jamais ce jour puisque nous parvenons à vendre des abonnements, sans stade et sans équipe. Ma femme et mon fils sont présents avec une petite photocopieuse pour accuser le paiement des premiers abonnements. Photocopieuse qui nous a lâchés à un moment et, malgré tout, les supporters continuaient à nous acheter des abonnements, sans aucun reçu comme preuve, et en nous demandant dans quelle tribune ils pourraient se mettre, alors que nous n’avions toujours pas de stade. À partir de là, je savais que je ne ferais jamais marche arrière.”

17 octobre 2015 : premier match au Machtens

Après des mois de bataille avec la commune de Molenbeek, de guerre avec le White Star de John Bico, des premiers matchs disputés dans le petit stade de Asse, le RWDM obtient le droit de jouer ses matchs au stade Machtens. “Sans le stade, le projet n’était pas viable. Ce jour-là a été une pure folie. Je suis arrivé au stade à 9 h du matin pour préparer le match de 20 h et on quittait le stade à 5 h du matin car il fallait tout ranger puisque nous utilisions le stade en alternance avec le White Star. On a vécu une saison complète comme ça. Une étape cruciale dans notre renaissance que l’on doit à l’engagement énorme de tellement de personnes.”

30 avril 2017 : un premier titre en D3 amateurs

Après une première saison moyenne, le RWDM s’offre un mano a mano avec Rebecq la saison suivante, pour finalement décrocher le titre en D3 après une victoire lors de l’ultime journée face à Tournai. Devant 7000 personnes ! “C’est une des plus belles dates dans ma vie sportive. Nous étions à égalité de points avec Rebecq et nous devions l’emporter. Le stade était plein, l’équipe était prête et puis nous avons vécu l’apothéose. Une grande émotion qui me procure encore des frissons.”

7000 personnes pour le match du titre de D3 face à Tournai. ©sterpigny

7 avril 2018 : le titre en D2

Un an après le titre en D3, le RWDM décroche celui en D2 amateurs. “Une saison sans faute au cours de laquelle nous avons battu tous les records. Nous étions très forts, avec un grand RWDM.”

L'équipe championne en D2 amateurs. ©sterpigny

15 mai 2020 : le grand retour du RWDM au sein du foot pro

Après deux saisons en N1, le RWDM rejoint la D1B lors de la saison 2020-21, par le biais de la licence. Le résultat d’une excellente gestion administrative. “La bonne gestion du club a toujours été ma priorité et j’ai bien senti que peu de clubs obtiendraient cette licence. Nous nous sommes battus sur le terrain pour tenter d’obtenir cette montée, mais nous n’étions que 5-6es, quand le Covid a sifflé la fin des compétitions. Et puis en mai, la récompense de notre bon travail est intervenue avec cette montée obtenue grâce à la bonne gestion du club.”

12 janvier 2022 : le RWDM est racheté par l’Américain John Textor

Pour franchir un cap, le RWDM a besoin d’un nouvel investisseur. Après des mois de recherche, Thierry Dailly tombe d’accord avec l’Américain John Textor qui reprend officiellement le club au début de l’année 2022. Ce qui lui permettra de connaître, quelques mois plus tard, un barrage pour la montée en D1 contre Seraing, toutefois perdu. Et d’aujourd’hui de se retrouver à 90 minutes du titre et de la montée en D1A.