Vincent Euvrard, coach du RWDM: "Je suis conscient de la responsabilité qui pèse sur mes épaules"

À l'image de ses joueurs, Vincent Euvrard est apparu détendu et déterminé ce jeudi devant la presse. Pas question pour lui de changer son approche en vue du match. "Le focus doit être sur la performance et non sur les circonstances. Je ne change rien dans mes comportements. Les jours avant le match, je sens de quoi mon groupe a besoin et je lui offre tout ce dont il a besoin. Le danger est de se focaliser uniquement sur l'enjeu et c'est ce que je veux empêcher. C'est simple à dire mais c'est ce que nous avons fait au cours des 31 matchs avant celui-ci", explique-t-il.