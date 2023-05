Après huit ans de reconstruction, le RWDM atteint l'apogée de sa nouvelle histoire

Près de huit ans plus tard, ce même RWDM accède au premier échelon du football belge. Non sans mal, après une rétrogradation au cinquième niveau au sortir de l'exercice 2015-2016, suivie d'une remontée extraordinaire avec quatre promotions en sept saisons et l'arrivée en tant que coactionnaire du club de l'investisseur américain John Textor en janvier 2022.

Le parcours a été laborieux pour Molenbeek, qui est donc descendu à l'issue d'une première saison moyenne vers la nouvelle D3 Amateurs, cinquième division d'un football belge fraîchement réformé. Les Bruxellois ont cependant pris leur envol ensuite, avec deux titres consécutifs en D3 et en D2 amateurs sous la houlette de Drazen Brcic, puis une promotion vers le football professionnel obtenue grâce à un heureux concours de circonstances au bout de leur deuxième saison en Nationale 1.

L'accès à la D1B est en effet passé par un chemin détourné, malgré une timide sixième place en N1 lors de l'exercice 2019-2020. En ordre de licence à l'issue de la saison interrompue par le Covid-19, le RWDM a profité des déconvenues administratives de ses rivaux pour rejoindre son voisin unioniste au deuxième échelon national. Cinq saisons après sa renaissance, le club a salué avant de changer de dimension ceux qui avaient écrit les premières pages de sa deuxième histoire: le capitaine Yohan Brouckaert, le buteur Anthony Bova et autres frères Cabeke devaient laisser leur place à une nouvelle génération.

Maintenu en avril 2021, Molenbeek a entamé avec ambition nouvelle la saison 2021-2022, au cours de laquelle il a vécu l'arrivée de John Textor et de l'Eagle Football Group en tant que coactionnaire du club aux côtés du désormais président Thierry Dailly en janvier 2022. Barragiste derrière un Westerlo intouchable, le RWDM a finalement manqué la montée au bout d'une double confrontation perdue de justesse contre Seraing.

Parmi les favoris de la Challenger Pro League 2022-2023, l'équipe dirigée par Vincent Euvrard depuis décembre 2020 a connu un important remaniement, avec l'arrivée de nombreux joueurs venus des clubs satellites de Crystal Palace et Botafogo, notamment, pour épauler les quelques cadres déjà présents lors de la saison précédente. Il a fallu plusieurs semaines pour que l'alchimie opère, mais le mois d'octobre a lancé la saison avec six victoires consécutives. Ainsi, derrière son portier et capitaine français Théo Defourny, l'imposant Irlandais Jake O'Brien en défense centrale et le buteur martiniquais Mickaël Biron, Molenbeek a terminé la phase classique en tête, devant ses rivaux de Beveren et du Beerschot.

Les playoffs ont été disputés et Beveren a sorti les crocs, mais le RWDM avec un Kylian Hazard en feu a tenu bon pour finalement s'adjuger le titre lors de l'ultime journée, samedi, à l'occasion d'un symbolique derby contre le RSCA Futures disputé devant près de 9.000 spectateurs. Pour la première fois depuis 1988, trois clubs bruxellois évolueront au plus haut niveau du football belge la saison prochaine. Il y a 35 ans, c'était avec Anderlecht et le Racing Jet que le RWDM représentait la capitale en première division.