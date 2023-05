Une semaine après avoir battu le Club NXT, le RWDM s’alignera avec un effectif au grand complet puisqu’aucun absent (hormis les blessés de longue date) n’est à signaler dans les rangs molenbeekois.

Defourny pourra compter sur son arrière-garde habituelle postée devant lui, emmenée par Heris, Le Joncour et le robuste O’Brien. El Ouahdi et Vorgosvkiy auront pour mission d’alimenter les flancs. Camilo et De Sart forment le duo central en milieu de terrain alors que le trio magique Challouk-Hazard-Biron devra faire parler la poudre et faire exploser de joie les supporters molenbeekois.

Une victoire ce samedi et le titre sera acquis pour le RWDM. Un match à suivre en direct commenté sur notre site dès 20h45.