Au chômage en première mi-temps mais il est quand même sauvé par sa barre sur un lob de De Wilde un peu avant la pause. Il a géré sans problème les quelques ballons chauds en allant cueillir quelques centres.

Heris 5,5

Rapidement averti, il a parfois eu du mal à gérer la belle technique du jeune Degreef face à lui. Mais il a fait parler son expérience pour éviter de concéder du danger de son côté.

O’Brien 6,5

L’Irlandais a joué dans un fauteuil au centre du trio défensif. Calme à la relance, il a aussi imposé un gros défi physique à Stassin. Il a essayé de réveiller ses équipiers quand le match s’est endormi après la pause.

Le Joncour 5,5

Il a cru délivrer le stade après 20 minutes mais son but a été annulé pour hors-jeu. Il a surtout assuré derrière, malgré un début de seconde période plus compliqué. Précieux dans le jeu aérien.

El Ouahdi 6,5

Très dynamique sur son flanc droit, il a souvent mis la défense anderlechtoise sous pression. Avec sa technique et sa grinta, il a un bel avenir devant lui.

Vorgovskiy 6

Pas toujours heureux dans ses tentatives mais il a mis beaucoup d’impact dans son jeu, ce qui manquait parfois dans le camp d’en face.

Camilo 6,5

Face aux (très) jeunes Anderlechtois dans le cœur du jeu, le Brésilien a imposé sa facilité technique mais aussi sa puissance. Le métronome du RWDM.

De Sart 6

Il a eu les premiers tirs cadrés du match mais il s’est heurté deux fois au gardien Vanhoutte. C’est lui qui donne l’assist à Biron sur l’ouverture du score. Souvent dans les bons coups, même s’il aurait dû mieux faire sur sa reprise peu avant la pause, alors qu’il était seul à l’entrée du grand rectangle.

Challouk 5,5

Un début de match compliqué, il était peu en réussite dans ses gestes offensifs. Un peu plus à l’aise quand Molenbeek a marqué mais il a plus aidé l’équipe par ses courses que par sa technique samedi soir.

Hazard 6

Il a pris ses responsabilités de joueur créatif. Il y a eu du déchet mais aussi des gestes magnifiques, comme ce centre en coup du foulard aussi beau que décisif puisque l’ouverture du score arrive sur le second ballon. Beaucoup plus discret après la pause et remplacé rapidement.

Biron 6

Il loupe une grosse occasion seul face à Vanhoutte en dévissant sa frappe mais il se reprend quelques minutes plus tard en envoyant la passe de Challouk dans la lucarne, pour faire souffler tous les supporters. Énergique mais il a parfois couru dans le vide.

Botella 6

Il aurait pu soulager les supporters quelques minutes après sa montée mais il a écrasé sa frappe, qui a filé à côté. Une présence intéressante devant quand même grâce à son gabarit et ses déplacements.

Barreto 5

Une entrée au jeu très discrète dans l’entrejeu, à l’exception d’une bonne infiltration mal exploitée par ses équipiers.

Euvrard 6

Comme c’est le cas depuis plus d’un mois, il a aligné exactement le même onze de base. Il n’avait de raison de changer. Il a osé sortir des cadres comme Hazard et De Sart tôt en seconde période pour réveiller son équipe.