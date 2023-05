Après la montée, le propriétaire du RWDM est ambitieux : “On veut botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union de Tony Bloom”

L’Américain de 57 ans a passé une belle soirée mais il était déjà tourné vers la saison prochaine, dans l’élite. Il ne veut pas que le RWDM fasse de la figuration. “La prochaine étape, c’est d’être champion en première division”, affirme-t-il très sérieusement. Pas l’an prochain mais un jour quand même. Reste à savoir comment. Dans sa tête, tout est clair. Textor veut s’en tenir à son plan, même s’il ne plaît pas toujours.

Avec le président Thierry Dailly malgré les disputes

Au mois de février, Thierry Dailly avait été proche de quitter son RWDM, celui qu’il a ressuscité en 2015 dans les divisions amateurs. La faute à John Textor et sa vision différente. Mais, soutenu par les supporters, Dailly était resté. “Et je serai encore là la saison prochaine en D1”, annonce-t-il. Le président doit s’accommoder de la présence envahissante du coactionnaire. “Oui, on est parfois en désaccord avec Thierry, reconnaît Textor. Mais ce n’est pas quelque chose de négatif, c’est ça qui fait avancer le club. Je n’ai aucune intention de racheter ses parts pour être seul à bord. Il y a deux présidents dans ce club avec le même objectif. Si je dois encore me battre avec Thierry toute la saison prochaine pour arriver à quelque chose d’aussi beau que ce samedi soir, je le ferai. Et je suis prêt à le faire pour les dix prochaines années.”

Ce qui a fait sourire Dailly. “Je suis content qu’il le dise publiquement. Dans dix ans, j’aurai 65 ans, je serai encore en forme pour aider mon club.” Le bâtisseur du nouveau RWDM ne connaîtra pas le même sort que Jean-Michel Aulas à Lyon, mis de côté par Textor. “La situation n’est pas la même”, balaie l’Américain.

John Textor et Thierry Dailly avec le trophée de champion de Challenger Pro League. ©IPM

Avec un budget plus élevé mais pas trop

En D2 cette saison, Beveren avait un plus gros budget que le RWDM. Mais quand on parle d’augmentation à Textor, il parle vite d’autre chose. “Oui, le budget sera un peu plus élevé mais on a la chance d’être dans un groupe global, avec beaucoup de joueurs. Quand Botafogo est monté de D2 en D1, tout le monde se demandait ce qu’on allait faire. On n’avait que cinq semaines pour reconstruire l’équipe et on ne visait que le maintien. On y est arrivé sans problème. Au RWDM, on sera ambitieux. On veut botter les fesses d’Anderlecht et celles de Tony Bloom à l’Union”, lâche-t-il pour déjà lancer les derbys d’une capitale qui aura trois clubs dans l’élite pour la première fois depuis 36 ans.

guillement "Quand Botafogo est monté en D1, tout le monde se demandait ce qu'on allait faire et on y est arrivé sans problème."

Textor ne s’en cache pas quand même : le budget servira essentiellement à avoir une bonne équipe en Pro League. Le reste suivra plus tard. “On veut améliorer les infrastructures du club petit à petit. Cet été, on va faire quelques aménagements nécessaires (NdlR : notamment dans la tribune vétuste derrière le but).” À terme, il aimerait aussi avoir une équipe U23 dans le football d’hommes. “Mais on doit encore voir comment on fait et comment on peut avoir l’autorisation.”

Avec l’aide de toute la famille foot de Textor

Comment se renforcer si le budget est limité ? Textor est sûr de son coup : ce qu’il manquera à l’équipe championne de D2 existe ailleurs dans les clubs de son groupe Eagle Football. Que ce soit à Lyon, à Botafogo au Brésil ou à Crystal Palace. “On veut d’abord construire une équipe avec des joueurs belges parce que la Belgique est l’un des meilleurs pays de foot au monde. Et pour ce qu’il manque, nous avons des ressources un peu partout dans le monde.”

L’Américain veut entretenir cet esprit de famille. Avant le match décisif samedi, des joueurs de Botafogo et Lyon ont souhaité bonne chance aux Molenbeekois dans une vidéo. Il pense même encore adopter un dernier enfant, un club en Espagne pour faciliter l’intégration des joueurs sud-américains de son groupe. Cet esprit “familial” ne fonctionne pas toujours ailleurs (être prêté au Cercle est souvent vu comme une punition par les jeunes de Monaco) mais ça n’inquiète pas Textor. “Nous, on crée une communauté entre tous les clubs. Jusqu’à présent, tous les joueurs que j’ai envoyés au RWDM étaient contents. Ils viennent dans la capitale de l’Europe, it’s great !”