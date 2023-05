Les joueurs du RWDM ont savouré cette soirée historique

Théo Defourny

”C’est indescriptible. C’est un truc de malade. On a senti tout au long de la semaine qu’il y avait quelque chose de spécial. Au coup de sifflet final, les émotions se mélangent après un match au cours duquel on ne voyait pas le temps défiler. Nous ne parvenions pas à développer le jeu que nous souhaitions mais c’était prévisible dans ce genre de match. Au final, on a fait ce qu’il fallait en marquant ce petit but, sans encaisser. Nous avions besoin d’une victoire et elle est là. Nous ne pouvons qu’être heureux.”

Théo Defourny, un capitaine heureux de soulever le trophée de champion.

Kylian Hazard

”On a loupé la montée de peu l’an passé. On s’est remis à travailler. On a connu un début de saison difficile mais on s’est bien repris et au final on soulève la coupe. C’est une énorme émotion pour chaque joueur. Le plus important c’est de l’avoir fait ensemble. Maintenant on va faire la fête.”

Kylian Hazard, grand artisan du titre molenbeekois.

Alexis De Sart

”C’est magnifique d’offrir ça aux supporters. Ce n’était pas notre meilleur match mais le plus important c’étaient les trois points. On a mis ce goal et puis on a essayé de garder le score. C’était la folie dans le stade et nous sommes juste heureux après avoir connu un match plein de tension. Mais le plus important c’est de vivre ces moments, de gagner des championnats. On joue au foot pour vivre de tels moments et tout ce qu’on a, on le mérite. Tout au long de la saison, même si nous avions un gros noyau, la force de ce groupe c’est le collectif. Tout le monde a fini par trouver sa place et nous n’avons formé qu’un de la première à la dernière minute de cette saison. Un seul groupe, une seule force, c’est clairement ça qui nous a fait gagner le championnat et écrire une belle page de l’histoire du club. Une histoire qu’on veut désormais prolonger en D1.”

"C'est le plus beau des sentiments, que seul le football peut vous apporter."

Gustavo Barreto

”C’est le plus beau des sentiments, que seul le football peut vous apporter. Nous avons travaillé toute la saison pour aller chercher un trophée et vivre ce grand moment. C’est le troisième titre de ma carrière, je suis très heureux de vivre ça à Molenbeek. J’espère que je pourrai rester ici en Belgique et jouer en D1 avec le RWDM. Ce titre, c’est celui d’un groupe au sein duquel les joueurs Brésiliens se sont bien intégrés. Tous les gens ici au club ou autour ont fait que nous nous sommes sentis comme à la maison, nous n’avions donc qu’une envie, rendre tout ça à ces gens en leur offrant le titre. Le RWDM est une grande famille à laquelle je suis content d’appartenir.”

Thierry Dailly porté en triomphe par les joueurs.

Camilo

”J’ai cru en ce projet, je suis venu ici pour aider l’équipe et être champion. Nous avions très bien débuté ce match en nous créant beaucoup d’occasions et en inscrivant ce but. En deuxième mi-temps, on attendait surtout que la fin du match arrive, le stress a pris un peu le dessus mais au final, nous pouvons vivre cette grande émotion. L’ambiance a été magique, les supporters ont été incroyables, une ambiance digne du Brésil. Quel que soit mon avenir, je suis heureux d’avoir découvert cette grande famille du RWDM.”