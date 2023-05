Thierry Dailly a réalisé son rêve un peu fou avec le RWDM : “Ce club historique est à sa place en D1”

À lire aussi

Thierry Dailly, ça fait huit ans que vous attendiez ce moment ?

”Monter en D1 a toujours été notre ambition initiale, depuis la renaissance. Entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence. En football, vous pouvez vous fixer des ambitions mais y coller une date est tout simplement impossible. Il y a tellement de détails qui font la différence. Ce qui est désormais certain, c’est que le RWDM monte en D1. Et c’est ça le plus important.”

Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans cette histoire ?

”Tout a été très dur. Depuis le début nous avons dû franchir tant d’obstacles. Dès la renaissance ça a été compliqué, ne fût-ce que pour avoir le droit de rentrer dans le stade, pour revivre tout simplement. On a aussi connu les attentats et le Covid qui n’ont pas été des périodes faciles à vivre, qui ont touché le club et notre évolution. Mais au final, le boulot a été fait et je remercie toutes les personnes qui ont contribué au projet. Car un club, ce n’est pas qu’une seule personne. Tous les bénévoles, tous les partenaires, tous ces supporters. Ce projet était une grande folie mais nous y sommes, le RWDM est de retour en D1. Ce club historique est à sa place en D1.”

Le public a scandé votre nom à la fin. Ce titre, c’est celui de Thierry Dailly ?

”C’est mon titre oui, mais c’est surtout celui de toute la famille molenbeekoise. Ce n’est pas que Thierry Dailly. Bien sûr il faut toujours une locomotive, quelqu’un qui prend les choses en mains et qui y va à fond. J’ai pris ce rôle car cette passion coule dans mes veines, j’ai tellement d’amour pour ce club que j’aurais fait n’importe quoi pour y arriver. Et aujourd’hui, la récompense est là.”

Comment va se dessiner l’avenir ? Vous avez fait le plus dur mais le plus dur est également à venir.

”On m’a posé la même question à chaque étape de notre évolution, après chaque montée depuis la D3. Mais c’est à chaque fois la même chose. Il y a des départs et des arrivées, mais il y a une structure en place à laquelle il ne faut pas toucher. Il faut tout améliorer simplement. Nous allons profiter 48 heures et puis on se mettra au boulot.”

Pour rassurer les supporters, Thierry Dailly sera là la saison prochaine ?

”Bien sûr que Thierry Dailly sera là et il sera toujours là. On va se remettre au travail et on fera le maximum pour ce club, comme on l’a toujours fait.”

John Textor et Thierry Dailly avec le trophée de champion de Challenger Pro League. ©IPM

Quel visage aura le RWDM en D1 ?

”On va d’abord savourer avant d’y songer. Il faut analyser, mettre les choses en place, mais nous savons que nous avons une équipe, un engouement et un fighting spirit énorme dans ce groupe. Et ça, ça ne s’achète pas. Cet amour et cette cohésion dans le groupe, c’est la base pour construire.”