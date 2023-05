Kylian Hazard

”On a loupé la montée de peu l’an passé. On s’est remis à travailler. On a connu un début de saison difficile mais on s’est bien repris et au final on soulève la coupe. C’est une énorme émotion pour chaque joueur. Le plus important c’est de l’avoir fait ensemble. Maintenant on va faire la fête”.

Alexis De Sart

”C’est magnifique d’offrir ça aux supporters. Ce n’était pas notre meilleur match mais le plus important ce sont les trois points. On a mis ce goal et puis on a essayé de garder le score. Après, c’est la folie avec ce stade. On est juste heureux après avoir connu un match plein de tension. Mais le plus important c’est de vivre ces moments, de gagner des championnats. Tout ce qu’on a on le mérite.”

Théo Defourny

”C’est indescriptible. C’est un truc de malade. On a senti tout au long de la semaine qu’il y avait quelque chose de spécial. Au coup de sifflet final, les émotions se mélangent après un match au cours duquel on ne voyait pas le temps défiler. On a fait ce qu’il fallait, la victoire est au bout, on ne peut qu’être heureux.”

Vincent Euvrard

”Les joueurs se sont battu les uns pour les autres avec beaucoup de qualité. C’est 1000 fois mérité. Nous avons démontré tout au long de la saison que nous étions la meilleure équipe. Notre titre est indiscutable. Personnellement, ce titre veut dire beaucoup. C’est une énorme fierté.”