Une ambiance de folie pour une soirée de rêve, retour sur la journée historique du RWDM (PHOTOS et VIDÉOS)

Une heure avant le début de la rencontre, les Ultras avaient déjà pris place dans le bloc A pour assister à l’échauffement des joueurs, de quoi offrir une première clameur dans le stade. Une petite heure plus tard, un énorme tifo était déployé sur toute la longueur de la tribune L’Ecluse, les chants se faisaient entendre, les Come on Molenbeek pleuvaient alors que le célèbre hymne “Le RWD de Molenbeek” unissait tout le peuple molenbeekois.

Les premières minutes du match étaient sereines, les supporters confiants poussaient leurs joueurs vers l’attaque, avant d’exploser de joie lorsque Biron ouvrait la marque. Mais en seconde période, la folie du premier acte laissait place à un stress palpable. Les minutes ne défilaient pas assez vite, les joueurs peinaient à plier la rencontre avant que le stress d’un scénario catastrophe n’envahisse les travées.

Vint alors le coup de sifflet final libérateur. Les joueurs exultaient, se ruaient les uns sur les autres pour célébrer ce moment magique. Les supporters respectaient la consigne et n’envahissaient pas la pelouse, permettant aux joueurs, au staff et à la direction de célébrer comme il se doit le moment, et de soulever la coupe.

Les supporters étaient ensuite autorisés à monter sur le terrain, Thierry Dailly était le plus félicité de tous, porté en triomphe. La fête ne faisait que commencer. Dans les vestiaires, les joueurs et le staff célébraient leur triomphe avant de monter dans les VIP pour recevoir les félicitations de tous alors qu’une autre partie des supporters faisaient la fête dans l’autre tribune. Une fête qui s’est poursuivie jusqu’aux petites heures pour un retour parmi l’élite fêté comme il se doit.

