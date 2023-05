Vincent Euvrard sera-t-il toujours à la barre en D1A ? “Ma mission au RWDM est accomplie”

10 joueurs en fin de prêt, 5 en fin de contrat

Pour construire une équipe capable de jouer la montée, le RWDM a misé sur les prêts lors des deux derniers mercatos. Ils sont dix dans cette situation et pas des moindres : O’Brien, le robuste défenseur, Camilo et De Sart (qui lui possède une option d’achat) les maîtres du milieu de terrain, le maestro Challouk ou encore les précieux Brésiliens Oyama et Barreto. Auxquels on ajoute N’Zi, Hamalainen, Rikelmi et Oulare. Des joueurs qui devraient donc retourner dans leur club, à moins que la direction du RWDM ne fasse tout pour tenter de transférer définitivement les plus précieux d’entre eux.

Les gardiens De Bie et Alavoine, le joker de luxe Botella, Sankhon et Claes sont quant à eux en fin de contrat.

13 joueurs à peine sous contrat

Du coup, il ne reste que 13 joueurs encore sous contrat : Le Joncour, Klaus, Heris, Vorogovskiy, Gécé, Hazard, El Ouahdi, Ferraro et Joffre ont encore un an de contrat. Defourny, Del Piage, Dailly et Biron en possèdent encore deux.

Quel visage en D1A ?

Le noyau du RWDM subira inévitablement d’importants changements la saison prochaine, même s’il serait bienvenu de s’appuyer sur les bases du groupe actuel pour bâtir une équipe compétitive en Jupiler Pro League. “Il faut analyser, mettre les choses en place, mais nous savons que nous avons une cohésion, un engouement et un fighting spirit énorme dans ce groupe. Et ça, ça ne s’achète pas. C’est la base pour construire”, a glissé Thierry Dailly.

John Textor ne cache pas ses ambitions et évoque le futur de l’équipe. “Les joueurs de cette saison ont gagné le droit de montrer ce qu’ils valent en D1.Nous sommes persuadés qu’il y a suffisamment de qualité dans cette équipe pour la D1 mais chaque formation, dans n’importe quel pays, qui accède à l’échelon supérieur, a besoin de se renforcer.”

Vincent Euvrard sur le départ ?

Si Vincent Euvrard a fait en sorte de mener à bien sa mission et d’emmener le RWDM en D1A, il n’est pas encore certain qu’il sera toujours à la barre la saison prochaine. Les tensions en interne l’ont affecté et son nom circule avec insistance à Saint-Trond. “L’année a été mouvementée en coulisses et il faudra prendre le temps de la réflexion. Mais aujourd’hui, l’individu Vincent Euvrard n’est pas le plus important, c’est le club. Mon avenir ? Il y a beaucoup d’incertitudes au sein du club. Il n’y a pas de directeur sportif, pas de cellule de recrutement, beaucoup de joueurs en prêt. Il sera capital que les propriétaires viennent avec un projet, une vision. De mon côté, je dirais que ma mission au RWDM est accomplie. Un nouveau cycle va commencer, avec ou sans moi, on verra.”