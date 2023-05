D’Hollywood au football, qui est vraiment John Textor, le propriétaire américain du RWDM ?

Il a commencé par… le skateboard

Né en 1965 dans le Missouri, ce n’est pas le football que John Textor a pratiqué lorsqu’il était jeune, mais bien le skateboard freestyle. À la fin des années '70, il était même l’un des meilleurs de sa discipline en Floride, à tel point qu’il aurait pu surpasser l’octuple champion du monde Rodney Mullen, selon les observateurs de l’époque. Mais une grave blessure à la tête encourue dans les années '80 l’oblige à mettre un terme à sa carrière.

Colocataire et ami de Michael Bay

Héritier de la richissime famille d’origine française DuPont de Nemours, c’est bien une rencontre faite au début des années '80 qui va changer la vie de John Textor. Alors qu’il prépare un master en économie à l’université de Wesleyan dans le Connecticut, il est le colocataire d’un certain Michael Bay, qui deviendra plus tard le réalisateur à succès (Armageddon, Pearl Harbor, Transformers…) que l’on connaît aujourd’hui. En 1996, dix ans après avoir décroché leur diplôme, les deux amis se retrouvent pour fonder Wyndcrest Holdings, leur première société d’investissement. Ensemble, ils vont réaliser leur premier gros coup. Après avoir levé 2,4 millions de dollars, ils rachètent Art and Technology Group (ATG), une entreprise qui développe un logiciel de suivi des utilisateurs sur les sites internet. Alors qu’ils pensaient pouvoir doubler leur mise avec cette opération, l’introduction en Bourse d’ATG voit la valeur de la société passer à 550 millions.

Un Oscar pour ce gourou des effets spéciaux

Forts de ce premier coup, John Textor et Michael Bay réaliseront plusieurs investissements. Certains seront des échecs mais l’un d’entre eux fera passer l’homme d’affaires américain dans une autre galaxie. En 2006, ils font l’acquisition (35 millions de dollars) de Digital Domain, un studio d’effets spéciaux pour le cinéma fondé par le réalisateur James Cameron (Terminator, Titanic, Avatar). Après avoir collaboré sur plusieurs productions hollywoodiennes comme Pirates des Caraïbes et Transformers en 2007, le studio décroche un Oscar en 2008 pour la transformation physique de Brad Pitt dans L’Étrange Histoire de Benjamin Button. L’ouverture d’un studio dédié aux films d’animation en 2012, financé par 80 millions de dollars d’aides publiques, entraînera toutefois la faillite de Digital Domain deux ans plus tard, faisant perdre leur job à 200 employés.

Mais John Textor parvient à rebondir. Tout d’abord en lançant Pulse Evolution, un studio spécialisé dans les hologrammes avec lesquels il a ramené à la vie le rappeur Tupac le temps d’un concert à Coachella en Californie ou encore Michael Jackson à la cérémonie des Billboards Awards en 2014 à Las Vegas. Ce qui lui vaut le surnom de “gourou de la réalité virtuelle à Hollywood” par le magazine Forbes en 2016.

Le football, sa nouvelle passion

En rachetant FuboTV en avril 2020, une plateforme américaine de streaming d’événements sportifs, John Textor fait ses premiers pas dans le monde du sport et commence à s’intéresser au football. Après avoir tenté d’investir à Newcastle, Brentford, Watford puis Benfica, qui lui ont tous dit non, il devient co-actionnaire de Crystal Palace (18 % des actions). Il rachète ensuite le club brésilien de Botafogo dont il détient 90 % des actions et dans lequel il investit 62 millions d’euros étalés sur sept années. En janvier 2022, il devient actionnaire majoritaire du RWDM (80 % des parts) mais ne s’arrête pas en si bon chemin, bien décidé à gonfler sa galaxie Eagle Football. Après de nombreux mois de discussions, il rachète l’Olympique Lyonnais pour un montant avoisinant les 900 millions d’euros, se permettant même d’écarter Jean-Michel Aulas de son poste de PDG d’OL Groupe il y a quelques jours.

En espérant que sa nouvelle passion pour le football soit bien réelle, et pas un simple investissement. Ce qu’il s’efforce de démentir lors de chacun de ses rachats. “Je ne suis pas là pour maximiser ma fortune avant de mourir. Je me vois plutôt comme une ressource”, a-t-il déclaré après le rachat de Lyon, comme il l’avait fait lors de sa présentation au RWDM.