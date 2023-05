Les joueurs clés du titre du RWDM

Théo Defourny, le mur

Avec dix cleansheets réalisées au cours des 32 rencontres disputées, le capitaine Théo Defourny a une fois de plus été déterminant dans le succès des Molenbeekois. Le gardien formé à Lyon, avant de voyager dans quelques clubs en Belgique, est devenu un dernier rempart déterminant depuis son arrivée à Molenbeek il y a deux ans. Et cette saison encore, celui que l’on surnomme The Wall, a fait honneur à sa réputation.

Rwdm's goalkeeper Theo Defourny pictured during celebrations after RWDM won the championship, after a soccer match between RWDM and RSCA Futures, Saturday 13 May 2023 in Brussels, on day 10 (out of 10) of the Promotion Play-Offs of the 2022-2023 'Challenger Pro League' 1B second division of the Belgian championship. RWDM will be promoted to the first division. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Jake O’Brien, l’assurance tout risque

Jake O’Brien, c’est certainement le meilleur joueur de la saison au RWDM, voire de Challenger Pro League. Âgé de 21 ans à peine, le robuste défenseur central irlandais prêté par Crystal Palace a rapidement fait l’unanimité. Impitoyable dans les duels, doté d’une sacrée pointe de vitesse malgré son mètre 97, il a mis dans sa poche tous les attaquants de D1B. Au milieu du trio défensif qu’il a formé tout au long de la saison avec Heris et Le Joncour, il a toujours répondu présent, que ce soit dans le jeu aérien, dans les duels, à la course et même ballon au pied. Il sera toutefois très compliqué de le conserver, tant ses prestations ont impressionné, que ce soit en Belgique ou en Angleterre.

MOLENBEEK, BELGIUM - MAY 13 : O'Brien Jake defender of RWDM RWDM is champion and goes to Div 1 during the Challenger match between RWDM and RSCA Futures on may 13, 2023 in Molenbeek, Belgium, 13/05/2023 ( Photo by Philippe Crochet / Photonews ©PCRO

Alexis De Sart, le travailleur de l’ombre

Prêté par Anvers avec l’envie de retrouver le plaisir de jouer et d’aller chercher le titre, Alexis De Sart a été un véritable moteur pour le RWDM. Associé à Gécé ou Oyama durant la première partie de saison, son duo avec Camilo durant les playoffs a fait des merveilles. Un véritable travailleur de l’ombre qui s’est donné sans compter et s’est imposé comme le métronome du jeu molenbeekois.

MOLENBEEK, BELGIUM - MAY 13 : De Sart Alexis midfielder of RWDM RWDM is champion and goes to Div 1 during the Challenger match between RWDM and RSCA Futures on may 13, 2023 in Molenbeek, Belgium, 13/05/2023 ( Photo by Philippe Crochet / Photonews ©PCRO

Youssef Challouk, le maestro

Youssef Challouk a fait honneur à sa réputation de maestro, de maître des assists et de joueur intenable qu’il est depuis quelques années maintenant en D1B. Tout au long de la saison, il a prouvé que Courtrai aurait dû lui donner sa chance en D1A avant de le prêter à Molenbeek. Ses dribbles, sa percussion et ses quelques buts ont fait vibrer tout un stade. Son excellente entente avec Zakaria El Ouahdi, qui mérité également sa place parmi les joueurs clés, a fait des merveilles.

Rwdm's Youssef Challouk pictured during celebrations after RWDM won the championship, after a soccer match between RWDM and RSCA Futures, Saturday 13 May 2023 in Brussels, on day 10 (out of 10) of the Promotion Play-Offs of the 2022-2023 'Challenger Pro League' 1B second division of the Belgian championship. RWDM will be promoted to the first division. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Kylian Hazard, l’homme des playoffs

Arrivé en janvier de la saison dernière au RWDM, Kylian Hazard avait laissé entrevoir de belles choses durant ses premiers mois à Molenbeek. On attendait donc légitimement beaucoup de lui cette saison. Si des blessures l’ont empêché d’évoluer à son meilleur niveau durant le premier tour, une bonne discussion avec le staff lors du stage hivernal lui a fait prendre conscience qu’il devait devenir plus décisif pour l’équipe. Un message compris et appliqué durant la fin de la phase classique, avant de le voir littéralement survoler les playoffs. Avec ses six buts et ses sept assists, Kylian Hazard a su se montrer décisif dans les moments importants, s’érigeant en véritable roi des playoffs pour le RWDM. Il y est pour beaucoup dans le titre des Molenbeekois.

Rwdm's Kylian Hazard pictured during celebrations after RWDM won the championship, after a soccer match between RWDM and RSCA Futures, Saturday 13 May 2023 in Brussels, on day 10 (out of 10) of the Promotion Play-Offs of the 2022-2023 'Challenger Pro League' 1B second division of the Belgian championship. RWDM will be promoted to the first division. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Vincent Euvrard, la tête pensante

Après l’échec des barrages face à Seraing la saison dernière, Vincent Euvrard n’a jamais caché son intention de faire mieux cette saison et donc de se battre pour le titre avec le RWDM. Après un début de championnat difficile, avec des transferts actés sur le tard, le mentor des Molenbeekois a rapidement trouvé la bonne formule parmi la pléthore de joueurs à sa disposition. Avec des éléments venus d’horizons bien différents, le coach du RWDM a su tirer le meilleur de chaque joueur. Son schéma tactique (3-4-2-1) a fait des merveilles, et lui a permis d’offrir un jeu séduisant et offensif malgré l’absence de véritable n°9 à la pointe de l’attaque. Sa gestion du groupe est également à souligner, il a su garder chaque joueur concerné et l’apport du banc a été déterminant à plusieurs reprises. On soulignera également sa capacité à rester focalisé sur l’objectif, malgré les nombreuses tensions en interne. Un titre amplement mérité pour celui qui attire fort logiquement de nombreuses convoitises venues de Jupiler Pro League.