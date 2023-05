La chronique de Thomas Chatelle : Le RWDM, entre euphorie et interrogations

Le tour d’honneur après la rencontre symbolisait très bien la place prise par le président dans ce projet mais aussi dans le cœur des supporters. On en aurait presque oublié les joueurs et l’entraîneur au point de créer une petite gêne chez la star du jour par rapport aux acteurs derrière lui. À commencer par l’entraîneur, Vincent Euvrard, discret et tout en retenue, à l‘image de l’homme et du joueur que j’ai côtoyé à Genk et à Saint-Trond.

Un coach marqué par une saison éreintante sur le terrain et en coulisse. Car beaucoup de choses se sont passées dans les bureaux du stade Edmond Machtens ces dernières saisons mais surtout depuis l’arrivée il y a plusieurs mois du nouveau propriétaire, John Textor. Le Texan n’est pas réputé pour son tact ou sa diplomatie et gère avant tout les intérêts d’une galaxie de plusieurs clubs (Botafogo, Crystal Palace, Lyon) avant de garantir ceux du RWDM.

Le grand écart permanent du président bruxellois entre ses idées et le projet du nouvel homme fort américain…

La meilleure preuve aura été le limogeage rapide du directeur sportif, Julien Gorius, enfant de la maison et proche de Thierry Dailly. Sa présence sur le terrain samedi lors de la remise de la coupe était à ce titre aussi mystérieuse qu’émouvante. Et cela démontre aussi sans doute le grand écart permanent du président bruxellois entre ses idées et le projet du nouvel homme fort américain… La déclaration de Vincent Euvrard peu après la fin de la rencontre face à Anderlecht résume finalement bien le sentiment de beaucoup d’observateurs ou supporters partagés entre l’euphorie de la montée et les interrogations sur la gestion future : “Il y a beaucoup d’incertitudes au sein du club. Il n’y a pas de directeur sportif, pas de cellule de recrutement, beaucoup de joueurs en prêt. Il sera capital que les propriétaires viennent avec un projet, une vision.” Un message glacial dans la fournaise du stade Edmond Machtens samedi soir…