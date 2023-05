Les joueurs du RWDM ont voté pour les Pro League Awards : “Jake O’Brien est le meilleur joueur de Challenger Pro League”

Pour l’occasion, le team manager Michaël Marcou avait rassemblé les joueurs du RWDM dans les business seats du stade Machtens pour une séance de vote qui a rapidement tourné à la rigolade. Première étape : scanner le QR code qui permet d’accéder aux votes. Une étape qui donnera pas mal de travail au team manager, obligé de venir au chevet de plusieurs joueurs pour leur indiquer la marche à suivre ou régler les quelques soucis techniques. Il devra même voler au secours du président Thierry Dailly. “Ça ne marche pas ton truc”, lui lançait en rigolant l’homme fort du RWDM.

Thierry Dailly, président du RWDM, a voté. ©Eric Guidicelli

Une fois dans l’interface, les joueurs pouvaient se concentrer sur les votes. Certains s’isolaient dans leur bulle pour voter le plus consciencieusement possible, d’autres étaient partagés entre rigolade et stratégie. “Je vote Vukotic ?”, lançait Nicolas Alavoine, de quoi faire rire ses équipiers, qui apprécient peu le rugueux défenseur de Waasland. “Je voterais bien Stassin mais ça risque de nous porter l’œil”, ajoutait-il alors que les Molenbeekois devaient affronter les Anderlechtois quelques jours plus tard pour le titre.

Luis Oyama la jouait plus personnelle. “Je peux voter pour moi ?”, Fabio Ferraro ne cachait pas son vote. “Je vote pour toi Micka (Biron).” Gécé aussi était collectif. “J’ai voté pour trois joueurs de notre équipe.”

On partage ses votes. ©Eric Guidicelli

Un souci technique avait toutefois le don de frustrer la plupart des joueurs, membres du staff et de la direction, qui souhaitaient voter pour deux de leurs favoris. “Je voulais voter pour Jake (O’Brien) mais ça ne fonctionne pas quand on clique sur son nom”, regrettaient plusieurs d’entre eux avant d’ajouter. “Kylian (Hazard) n’est même pas dans la liste. C’est truqué”, pestait avec un léger sourire le coach Vincent Euvrard.

Kylian Hazard qui y allait franco au moment d’évoquer ses préférences au sein du RWDM. “Le meilleur Molenbeekois de la saison ? Des playoffs je dirais moi, lance-t-il. Mais si on doit juger sur l’ensemble de la saison, je dirais Jake O’Brien.”

Kylian Hazard aurait-il voté pour lui-même? ©Eric Guidicelli

Un vote que partage Alexis De Sart ? “Notre défense a été solide tout au long de la saison. Que ce soit Jake, Florian (Le Joncour) ou même Jonathan (Heris), les trois ont fait une grosse saison. Après, pendant les playoffs, les qualités individuelles et les stats de Kylian nous ont permis de gagner des matchs. On pourrait aussi citer Youssef Challouk qui a été très bon tout au long de la saison, et Michaël Biron qui a marqué pas mal de buts. C’est un peu compliqué de sortir une seule individualité tant l’équipe a fait une grosse saison. Mais Jake mérite le titre de meilleur joueur de Challenger Pro League.”

Alexis De Sart. ©Eric Guidicelli

O’Brien, un joueur prêté par Crystal Palace qui a impressionné plusieurs observateurs, de nombreux attaquants adverses mais aussi ses propres équipiers. “Un duel avec Jake à l’entraînement ? On l’évite, tout simplement”, rigolent Alexis et Kylian.

Au-delà de leur propre équipe, les deux joueurs du RWDM s’accordaient sur un autre nom : Thibaut Verlinden, le joueur du Beerschot. “Je l’ai trouvé super fort contre nous”, précise Kylian. Et Alexis de conclure. “Une des individualités qui est le plus ressortie cette saison. Je le connais bien en plus, ça lui fera plaisir.”