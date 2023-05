Rififi au RWDM : Dailly écarté, Textor place ses pions

Mais ce mardi soir, ce que tout le monde à Molenbeek redoutait, s’est produit. John Textor a décidé d’écarter Thierry Dailly de son poste de président. Et ce, moins de trois semaines après une soirée de titre au cours de laquelle il avait pourtant prétendu qu’il n’était pas question de mettre Thierry Dailly dehors. “On est parfois en désaccord avec Thierry. Mais ce n’est pas quelque chose de négatif, c’est ça qui fait avancer le club. Je n’ai aucune intention de racheter ses parts pour être seul à bord. Il y a deux présidents dans ce club avec le même objectif. Si je dois encore me battre avec Thierry toute la saison prochaine pour arriver à quelque chose d’aussi beau que ce samedi soir (NdlR : le jour du titre), je le ferai. Et je suis prêt à le faire pour les dix prochaines années”, avait-il confié avec conviction.

Mais en football, les paroles d’un jour ne sont pas celles du lendemain. Et ce mardi, lors d’une visioconférence, John Textor a signifié à Thierry Dailly, sans le moindre témoignage de gratitude pour le travail abattu depuis huit ans, qu’il était démis de ses fonctions.

Dailly-Aulas, les victimes de Textor

Lorsque John Textor a décidé de se séparer de Jean-Michel Aulas, emblématique président de Lyon depuis 36 ans, au début du mois de mai, alors qu’il avait indiqué qu’il resterait en place pour les trois prochaines années, l’inquiétude de voir un tel scénario se répéter à Molenbeek était grande dans le chef des supporters du RWDM. Finalement, l’inquiétude était justifiée et le scénario vécu à Lyon s’est répété à Molenbeek. John Textor aurait-il eu des craintes pour son ego face à des présidents aussi emblématiques qu’Aulas et Dailly ? Peut-être.

Concernant le choix de démettre Thierry Dailly de son poste de président, selon nos confrères de L’Équipe, le boss de Miami (États-Unis) aurait “estimé qu’il assumait seul la politique sportive depuis plusieurs mois et qu’il avait déjà contribué à renforcer certaines infrastructures de sa poche. Et répété que Thierry Dailly n’avait plus la signature depuis février 2023, au lendemain du mercato d’hiver, et que son départ ne changerait donc rien au fonctionnement actuel du club. Il devrait rapidement s’en expliquer et détailler, en outre, l’origine de la discorde née de deux faits concomitants”, indiquent nos collègues français alors qu’on n’oublie pas qu’en février dernier, Thierry Dailly a failli quitter le RWDM suite à la perte d’ADN du club bruxellois. Choix sur lequel il était revenu quelques jours plus tard, remotivé par le soutien sans faille de ses supporters.

Les 20 % de parts de Thierry Dailly : rôle mineur ou vente ?

Si Thierry Dailly est démis de ses fonctions de président du RWDM par John Textor, dans les faits, il est toujours présent dans l’organigramme du club puisqu’il en détient 20 % des parts. Reste à savoir si John Textor fera tout pour les lui racheter comme il l’a fait à Lyon avec Aulas ou si Thierry Dailly occupera un rôle d’administrateur, mais sans réel pouvoir avec seulement 20 % des parts.

Pas encore de mercato et même pas… d’équipement pour la reprise

La remontée du RWDM au sein de l’élite du football belge devait être une fête. Au vu des derniers événements, la fête risque de virer au cauchemar. On ne sait toujours pas si Vincent Euvrard sera encore en place à la reprise, on ne sait pas quels joueurs seront conservés, il n’y a toujours pas de responsable du recrutement officiellement nommé et il nous revient même qu’aucun équipement n’a encore été commandé pour la reprise des entraînements prévue dans le courant du mois de juin. Mais surtout, sans Thierry Dailly à sa tête, le RWDM perd son visage emblématique, son ADN et certainement une partie de ses supporters, qui menacent déjà de boycotter la prochaine saison.

Gauthier Ganaye arrive (et a déjà commencé son travail)

Thierry Dailly écarté, l’arrivée de Gauthier Ganaye au poste de CEO est de plus en plus imminente, d’autant que ce dernier a quitté son poste de président de l’AS Nancy-Lorraine… ce mardi soir. Il se murmure même qu’il aurait déjà commencé à travailler sur le mercato du RWDM. Une arrivée qui pose toutefois question dans le monde du football belge puisque le palmarès du Français ne plaide pas en sa faveur, lui qui a connu des relégations avec Esbjerg (Danemark), Barnsley (Angleterre), Nancy (France) et Ostende, en tant que dirigeant de ces clubs… Reste à espérer pour le RWDM que le club n’inscrira pas son nom sur cette triste liste.