John Textor : “Thierry Dailly a rendu les 400 000 euros mais le mal était fait”

Les premiers échanges avec Dailly

Pour commencer son discours, John Textor est revenu sur sa première rencontre avec Thierry Dailly, sur le projet que lui a soumis le président du RWDM pour le convaincre d’investir à Molenbeek. “Je ne me considère pas comme un investisseur car ça vous réduit juste à votre valeur financière et l’argent que vous amenez. Je suis un constructeur d’entreprises, j’ai dirigé des entreprises et je me suis toujours impliqué dans ces entreprises. Ce n’est pas une question d’argent. Thierry savait alors quel type de personne il venait de rencontrer et ce que je voulais, à savoir une collaboration entre les clubs. Par contre, pour Thierry, ce n’était pas qu’une question d’investissement, comme le prouve la dernière page du document de présentation. Il voulait vendre la totalité du club pour 8 millions d’euros. Pour moi vivant en Floride, avec un club en Angleterre et au Brésil, acheter un club à 100 % n’était pas ce que je cherchais. J’aimais la combativité de Thierry et nous avons décidé que le meilleur à faire était que Thierry reste au club, avec 20 %. Une partie de l’incompréhension des fans vient de cette première présentation. Thierry ne cherchait pas un investisseur, il cherchait quelqu’un pour racheter le club”, avance John Textor.

À lire aussi

Le détournement de fonds et le retrait des pouvoirs de Thierry Dailly

John Textor est revenu sur plusieurs points déjà développés dans son communiqué, que ce soit sur le sportif ou les changements en interne. Il a aussi évoqué l’évolution de ses relations avec Dailly. “Aux États-Unis, on appelle ça les remords du vendeur. Ce vendeur qui veut votre capital, vous dit ce que vous avez envie d’entendre, vous dit de prendre le contrôle. Mais Thierry a eu du mal à faire face à ce changement, à accepter en tant qu’entrepreneur qu’il abandonnait le pouvoir. Il n’a pas su faire face à la décision qu’il venait de prendre. Mais vous ne pouvez pas juste prendre l’argent, ensuite changer d’avis et dire que vous avez toujours le pouvoir.”

guillement "Thierry ne cherchait pas un investisseur, il cherchait quelqu'un pour racheter le club."

Au fil des mois, John Textor s’est impliqué dans la vie du club et notamment au niveau des transferts, comme il l’avait déjà expliqué. Il en est ensuite venu au retrait des pouvoirs décisionnels de Thierry Dailly, principalement dû à un détournement de fonds, comme il l’a expliqué. “Nous sommes représentés par des conseillers, nous n’avançons pas des choses dont nous ne sommes pas sûrs à 100 %. Ce détournement de fonds a été découvert par un employé nous informant que nous n’avions pas assez de cash pour payer les salaires. C’était une vraie surprise pour moi et pour les employés qui ont entendu ça. J’ai fait preuve de beaucoup trop de désinvolture dans la prise en charge de l’information financière et de la gestion financière au cours des premiers mois où j’ai été propriétaire de l’entreprise. C’était une grosse rupture de confiance. Quand un manager ou un employé, peu importe, en arrive à ce point, prend ce genre de décision par intérêt personnel et sans autorisation, dans la plupart des cas, le licenciement est immédiat. On parle d’une somme de 400 000 euros, qui a été restituée au club quelques semaines après la découverte. Mais le mal était fait et nous avons retiré les pouvoirs de Thierry.”

John Textor RWDM Molenbeek ©Bernard Demoulin

Textor reproche ensuite à Dailly de ne pas avoir communiqué à ce sujet. “Thierry est venu en Floride, je lui ai signifié qu’il n’était plus le président opérationnel du club, qu’il gardait juste le titre de président du club, voyant son contrat de management devenir un contrat de conseiller, avec les mêmes termes financiers mais sans les pouvoir. À ma surprise, quelques jours plus tard, j’ai lu un article où il disait qu’il restera le président jusqu’à sa mort. Nous aurions pu éviter tous les problèmes actuels si Thierry avait publiquement annoncé qu’il n’était plus un président opérationnel mais bien un président du conseil. Mais dans le cadre de ces remords extrêmes du vendeur, il n’a jamais su se montrer honnête et évoquer sa situation, que ce soit envers les supporters ou ses employés. Je lui ai répété à plusieurs reprises.”

Une cohabitation Textor-Dailly toujours possible ?

S’il n’est plus président du RWDM, qu’il n’a plus de pouvoirs décisionnels, Thierry Dailly détient toujours 20 % des parts du club. “Il possède ses 20 %, il peut les garder autant de temps qu’il veut, je n’ai aucun droit pour lui racheter. Ce sera à lui de décider ce qu’il souhaite en faire. Si nous pourrons nous réconcilier un jour ? Tout est toujours possible, lui comme moi voulons le bien du club. L’avenir nous le dira.”

Une chose est certaine, Thierry Dailly n’aura plus accès aux bureaux du club. “Chaque membre de la communauté est le bienvenu au match. Par contre, les bureaux sont pour ceux qui travaillent tous les jours au club et il n’y travaille plus. Nous allons remplacer les portes et il y aura quelqu’un d’autre dans son bureau.”

Textor officialise l’arrivée de Gauthier Ganaye

Cette autre personne, il s’agit de Gauthier Ganaye. Si John Textor endossera le rôle de président à distance, il acte l’arrivée du Français au poste de CEO. “Notre objectif est de construire une équipe belge composée de champions belges. Gauthier est quelqu’un qui a déjà relevé de grands challenges dans plusieurs clubs, notamment en réalisant du bon travail à Ostende, en Angleterre ou encore en Ligue 1. Il connaît bien le championnat, il connaît les talents belges et ce dont nous aurons besoin en D1”, et de balayer les doutes des supporters. “Je ne construis pas en m’appuyant sur le scepticisme des fans. Et puis les relégations ne sont pas la faute d’un seul homme. Je connais les capacités de Gauthier et je sais ce qu’il va nous apporter. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour recruter les meilleurs joueurs pour notre équipe.”

L’avenir de Vincent Euvrard

Si l’arrivée d’Alexander Blessin au poste d’entraîneur alimente les rumeurs, John Textor a confié qu’il souhaitait poursuivre avec Vincent Euvrard. “Il a réalisé une incroyable saison et son avenir n’est pas lié à nos décisions à l’encontre de Thierry Dailly. Vincent est sous contrat, c’est un coach fabuleux, très fort tactiquement, il a réalisé un travail fantastique cette saison, je serais fou de vouloir l’écarter. Bien sûr, son travail cette saison attise les convoitises, il est la cible de plusieurs clubs, j’espère qu’il restera. Il ne m’a en tout cas pas dit qu’il partait et de mon point de vue, j’espère qu’il sera encore notre entraîneur la saison prochaine.”